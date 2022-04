Antonio Resines vuelve al trabajo muy recuperado. Cuando se cumplen casi dos meses desde su alta hospitalaria tras superar las complicaciones causadas por el Covid-19, el actor vuelve a tener fuerzas para cumplir con sus compromisos profesionales y, en la mañana del 4 de abril, ha acudido a la presentación en Madrid de 'Sentimos las molestias', su nueva serie de Movistar+ que retrasó su estreno el pasado enero a causa de su grave estado de salud. Ahora, con la recuperación de Resines, el elenco al completo ha querido hablar de la producción que se estrena completa este 8 de abril.

Antonio Resines, que hace unos días viajó a Navarra para recoger su Medalla al Mérito en las Bellas Artes, posó con sus compañeros en 'Sentimos las molestias' y le vimos bromear con Miguel Rellán, Fiorella Faltoyano y Melina Matthews. En esta producción que habla de amistad y del paso del tiempo, el actor, que pasará más tiempo en su Cantabria natal, da vida a Rafael Müller, un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafael Jiménez (Miguel Rellán), una vieja gloria del rock, líder del grupo 'Cuidado con el perro', que se resiste a colgar la guitarra.

"Es un poco como la vida, intenta imitar a la vida en el sentido que mezcla la comedia, con un cierto roce con el drama, ternura, humor y con dos cubitos de hielo, todo mezclado sale 'Sentimos las molestias", explicó Miguel Rellán sobre la serie que protagoniza con Antonio Resines que, según sus palabras, "habla del inevitable paso del tiempo". Los actores han hablado de cómo viven ellos el paso del tiempo y están de acuerdo en que lo más importante es la salud sobre todo tras haber superado ambos el coronavirus. "Yo no lo pienso, la verdad, lo pensamos cuando nos lo preguntan pero no me levanto por las mañanas pensando madre mía que me voy a morir, qué mal rollo. Lo que si notas es que cuando pasan los años te duelen más cosas, los achaques... Rellán por ejemplo corre el tío y yo no puedo correr. Pero menos esas cosas bien"

Antonio Resines asegura que tras pasar por el Covid y la UCI, no existe un nuevo Antonio y no ha cambiado mucho. "Yo creo que no, soy más consciente que, con determinado tipo de enfermedades hay que tomárselas más en serio de lo que se lo toma la mayoría de la gente, por ejemplo, la famosa infección del Covid que la que me tocó a mí era Covid 19 Sars 22 la variante esta Omicron pero menos eso no. Bueno yo por ejemplo hace mucho que no voy en moto porque sé que si me caigo de la moto y me afecta a la pierna izquierda me la cortan por co... porque ya no me aguanta más pero quiero decir que no ha habido mucho cambio".

"Salí con un 80% de atrofia muscular y ahora debo estar al 90 %, más o menos como antes. Me queda un poquitín todavía de movilidad y cierta agilidad pero, en una semana o dos estaré bien, al 100%" comentó Resines sobre su estado de salud y su compañero Miguel que también tuvo una neumonía bilateral por Covid quiso comentar que él también se recuperó muy bien y que, como Antonio, era, en parte, por su profesión. "Lo que nos dedicamos a este oficio de actor tenemos mucha fuerza. Hay una cosa que dice que, para que un actor falte al trabajo, tiene que llevar el certificado de defunción en la mano sino se levanta el telón. Nosotros trabajamos con 40 de fiebre" decía mientras Resines asentía "Yo de hecho el día antes de dar positivo yo estaba rodando en la Plaza Mayor y ya yo debía estar bien. Otra cosa que sí recomiendo a la gente más joven es que si has hecho deporte en tu juventud y lo has mantenido es buenísimo porque tienes ahí un bagaje que a la hora de la recuperación te sirve".

