La convivencia en Honduras comienza a hacer que algunos concursantes vivan sus primeros enfrentamientos. Las picaduras de mosquito unidas al gran hambre que están pasando está provocando que cada vez sea más fácil que surjan roces entre ellos y salten con más frecuencia haciendo que se vivan situaciones como las que han protagonizado Marta Peñate y Charo Vega, que aunque comenzaron llevándose bastante bien, un conflicto entre ellas podría haber enturbiado su relación.

Todo ha sucedido después de que la novia de Tony Spina decida salir en defensa de Ignacio de Borbón al ver cómo Charo le acusaba de no estar haciendo nada en la isla. Una opinión con la que ella no estaba de acuerdo. "Sois muy valientes para hablar con él, para hablarme mal a mí tembláis un poco, yo salto con las injusticias", ha estallado la superviviente.

Telecinco

Tiempo más tarde, Marta Peñate ha querido ir a hablar con Charo para solucionar las cosas y reprocharle la actitud que ha tenido con Ignacio de Borbón. La superviviente le ha indicado que hasta ahora no habían tenido ningún problema y que le gustaría que siguiese siendo así, recalcando que no puede evitar saltar cuando cree que se está cometiendo una injusticia. "Conmigo no busques momentos difíciles, no te los voy a dar. No vayas a darme ahora a dar la tabarra", le ha reprochado Charo.

Además, le ha querido que no se metiese en la conversación que estaba teniendo precisamente con Ignacio para aclarar la situación. "No te metas en esta conversación, no quiero hablar contigo. Soy muy mayor y tengo palpitaciones, un disgusto por tu culpa no". Una conversación que ha zanjado haciéndole una peineta que no ha pasado desapercibida para nadie.

Telecinco

Tal era el enfrentamiento que estaban teniendo por la noche, que Mariana también ha intervenido a gritos pidiéndole a Marta que, por favor, "dejase en paz" a Charo Vega y no le hablase más. "¡No quiere hablar contigo, para!", le ha indicado desde lo lejos. Una reacción que ha sorprendido mucho a la superviviente, que ha terminado llorando al ver a su compañera hablarle de esa forma.

Telecinco

Esto ha provocado que finalmente Mariana tenga que acudir a su encuentro para pedirle perdón por la forma en que le había hablado y para hacerle ver que lo que tenía que respetar cuando Charo Vega dijese que no quería hablar con ella. Un tenso momento que parece que no ha llegado a más, y es que tras esto las tres parecen haber solucionado sus diferencias.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io