El pasado domingo en 'Supervivientes' algunos concursantes tuvieron la oportunidad de recibir un mensaje de su familia por ser el Día de la Madre. Sin embargo, Kiko Matamoros y Juan Muñoz, que perdió a su progenitora hace un año, se quedaron sin sorpresa. Ahora, los dos han tenido la oportunidad de descubrir cuál era el detalle que le tenía preparada la organización. Un momento muy especial sobre todo para el colaborador de 'Sálvame', que está viviendo sus horas más bajas en el concurso.

Kiko Matamoros ha amenazado con activar el protocolo de abandono debido a los problemas de salud que está teniendo en la isla. "Soy un estorbo para mis compañeros", ha llegado a reconocer. Sin embargo, parece que no tardó mucho en arrepentirse asegurando que seguirá intentando aguantar todo lo que pueda. "A pesar de tener 75 tacos hay ganas de seguir. Creía que iba a ser más fácil porque no contaba con que los mosquitos me atacarían de esta manera", le ha confesado a Carlos Sobera reconociendo que tenía incluso problemas de movilidad en la mano por culpa de las picaduras.

Telecinco

Para animarle, el presentador le ha indicado que cogiese un papel que tenía a su lado y que era ni más ni menos que un dibujo hecho por su nieto Matías. "Gracias a sus padres por enviarme esto porque eché mucho de menos estar con ellos en su cumpleaños, que fue hace poco. Sobre todo eché de menos la tarda", ha indicado en tono de humor. Además, no ha dudado en enviarle un mensaje al hijo de Laura Matamoros. "Te quiero mucho.Hazme el favor d estudiar para no verte de mayor haciendo estas cosas".

Tras esto, ha querido tener unas palabras hacia su chica indicando que a ella también le echa mucho de menos y le quiere mucho. "Tengo la necesidad de verla, abrazarla y estar toda mi vida con ella", ha explicado sin saber que minutos más tarde tendría la oportunidad de poder escucharla.

Telecinco

Kiko Matamoros no ha podido evitar emocionarse al escuchar cómo Marta López Álamo le hablaba desde plató para darle ánimos. "Mi amor, estoy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón. Todo lo que hablamos antes de irte sigue igual, me lo estás poniendo muy fácil, no van a poder contigo los mosquitos. Queremos ver al Kiko gracioso de los primeros días, lo humano y lo buen corazón que tiene".

La joven ha querido mandarle toda su fuerza para que no se rinda y siga adelante en el concurso. "El hombre del que estoy enamorada se merece que lo conozca todo el mundo. Te echo mucho de menos, quiero pasar mi vida contigo y tienes que aguantar que sé que puedes", le ha confesado. Unas palabras que parecen haber surtido efecto, y es que el colaborador ha reconocido que han sido todo "un chute de energía" para él.

