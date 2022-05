Anuar Beno ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Ana Luque que ha despertado todo tipo de reacciones en 'Supervivientes'. Todo ha surgido después de que comenzasen a debatir entre todos sobre el tiempo que tendrían que permanecer cada uno de ellos vigilando el fuego. En ese momento, Kiko Matamoros reconoció que le parecía absurdo coordinarse, un comentario que Anabel Pantoja no escuchó y que Ana Luque decidió repetirle asegurando que pensaba lo mismo que el colaborador.

En ese momento, el cuñado de Isa Pantoja sorprendió a todos saltando en contra de Ana Luque. "Sé un poco tú y deja de pegarte a Kiko, anda", un comentario que a la amiga de Olga Moreno no le gustó en absoluto. "Parece que estoy en el colegio. ¡Ya está bien! ¿Tú sabes que edad tengo yo? 46. Ya te veré yo dentro de 20 años lo que estás haciendo", le contestó muy enfadada. "¡Señora! A mí no me señale con el dedo. ¡Señora! ¡Señora!", respondió el hermano de Asraf en una discusión que cada vez más tensa.

Telecinco

Al escuchar cómo se estaba dirigiendo a ella, Ana no dudó en tacharle de "niñato", algo que parece que al superviviente no le sentó nada bien. "¡Eh! Esa boca, ¡vieja!". Un comentario que hizo que Kiko Matamoros decidiese intervenir para indicarle que se había excedido. "Te has pasado. ¿Me quieres hacer caso? El ridículo vas a hacerlo si no le pides perdón. Haz lo que quieras", le indicó el colaborador muy enfadado.

Telecinco

Una opinión a la que se ha sumado Isa Pantoja. "Yo así no lo reconozco porque he tenido un trato diferente on él. No puedo defender algo que creo que ni su hermano va a poder hacer porque me parece injustificable", ha indicado afeando la actitud que ha tenido el hermano de Asraf con Ana Luque, y es que ella ha reconocido que siente que él se ha excedido con ese comentario.

