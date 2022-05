En el anterior programa no tuvimos que despedirnos de ningún aspirante, pero esta vez hemos tenido ración doble. MasterChef 10 ha expulsado a dos concursantes en el Programa 4: Iván y Paula. En la primera prueba de la noche nos llevamos una gran sorpresa al descubrir que sería decisiva, el peor tendría que abandonar la competición. Los nervios se apoderaron de Iván, que fue el primero en abandonar. Paula fue una de las aspirantes que tuvo que enfrentarse al último reto. No superó la prueba y fue la elegida para abandonar el programa. Sus compañeros, entre lágrimas, la despidieron.

Los aspirantes llegaron entusiasmados a las cocinas, donde les esperaban las famosas cajas misteriosas. Los aspirantes se llevaron una buena sorpresa al descubrir lo que había debajo de esas cajas misteriosas, muchos alimentos con poca relación entre ellos, al menos, eso es lo que pensaban los aspirantes. Huevos, coco, alcachofa, plátano, tomate, etc. En total, nueve alimentos que de sobra conocemos y que, además, han sido homenajeados en el programa. Pero para superar este reto tuvieron que incluir un décimo: Novel Foods, alimentos que no tienen un historial significativo de consumo en Europa. Quien presentara el peor plato, sería expulsado de las cocinas de MasterChef.

Muy a su pesar, el primer expulsado de la noche fue Iván. "Hay que asumir la derrota, me pierdo esta experiencia. Ha sido un orgullo estar dentro de la décima edición. Creo que no he dado lo mejor de mí, pero son cosas que pasan", lamentaba.

Paula, la segunda expulsada de la noche

La protagonista de este reto fue la harina. Para superarlo, los aspirantes tuvieron que elaborar un plato básico de la cocina inglesa: Yorkshire pudding. Belén López, finalista de MasterChef Celebrity 6, entró las cocinas para acompañarlas durante la prueba. A pesar de que María Lo y Verónica tenían el pin de la inmunidad, decidieron no utilizarlo. Desde la galería, los aspirantes se dieron cuenta del error de Paula y Julia, que eligieron el solomillo de cerdo como ingrediente principal de su plato en vez de ternera para hacer un roast beef.

Paula, Julia y Eva no terminaron de entender la prueba, ya que ninguna de ellas escogió la ternera como ingrediente principal. Y la cuarta expulsada de la décima edición de MasterChef fue... ¡Paula! Su despedida fue sido especialmente dura para los aspirantes, sobre todo para Adrián, su mayor aliado en el programa. "A pesar de todo, me siento muy contenta. Ya solo la experiencia de haber llegado a donde he llegado, el poder decir, 'he entrado a MasterChef'. Esto solo ocurre una vez en la vida. Merece la pena, yo repetiría cinco veces o más", reconocía antes de colgar su delantal.

