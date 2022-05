Miquel Silvestre llega al canal de televisión Odiseacon El Nómada de la moto, serie documental de viajes por España y Portugal. En ella se adentra en zonas poco transitadas, mostrando su paisaje, su gastronomía y sus gentes.

“Después de muchos años viajando por el mundo, la pandemia me ha dado la oportunidad de redescubrir la península ibérica” dice Miquel Silvestre que inicia la ruta en la España vaciada. Se adentrará en Soria y su Laguna Negra, en la Sierra de la Demanda, de Burgos, en Gredos, en Ávila, y en las Barrancas del Burujón, el ‘Cañón del Colorado español’, en Toledo.

La ruta de Miquel Silvestre

Además, partiendo de los Arribes del Duero, Salamanca, con la N-222 portuguesa, seguirá la ribera del Douro, hasta su desembocadura en Oporto. Y recorrerá la Estrada Nacional 2, carretera que atraviesa Portugal de norte a sur, de Chaves aFaro, para volver por tierras de Huelva, y Extremadura.

“Lo importante del viaje son las emociones que experimentas, y yo busco que el espectador sea mi compañero de viaje”, explica Miquel, que dialoga con él a lo largo de la ruta. Es la fórmula que ha explorado en Diario de un nómada, Premio Zapping 2020 y finalista en los Premios Iris 2021, y con el que ha triunfado seis años en La 2, atrapando al público general, no solo al motero.

