Diversas inmersiones de buceo en las cristalinas y paradisiacas serán escenario de increíbles inmersiones de buceo que realizarán Toni Acosta y Silvia Abril en la primera de las nuevas entregas de ‘Planeta Calleja’, que Cuatro ofrecerá a partir del miércoles 20 de abril a las 22:45 horas.

La aventura de Lolita en Madeira, el viaje de Rossy de Palma a Ruanda; el recorrido de Ara Malikian por Armenia, la tierra de sus ancestros; y la escapada de Joaquín Prat a las Islas Azores serán los invitados y destinos de los próximos programas.

Silvia Abril y Toni Acosta comenzarán su aventura embarcándose en el Iruvai, un barco de buceo e 30 metros de eslora y tres cubiertas construido en madera por los artesanos locales. Allí pasarán una semana navegando por el Océano Indico con el objetivo realizar una inmersión junto a las mantas gigantes, de las que se calcula que hay más de 10.000 ejemplares en aquellas aguas.

Que ganas de que llegue el miércoles y podáis ver esta "pasada" de programa de la nueva temporada de Planeta Calleja 🌏 con @silviabril y Toni Acosta en @cuatro a las 22.45h os reireis mucho, pero también os vais a emocionar... pic.twitter.com/YyirPZ2CH3 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) April 19, 2022

La emoción de Silvia Abril y Toni Acosta

Para conseguirlo, deberán ir pasando diferentes pruebas para convertirse en buceadoras certificadas. Después de recibir sus primeras clases prácticas y teóricas, disfrutarán de su primera inmersión en el atolón de Alimathaa, donde bucearán junto a decenas de tiburones nodriza que las rodearán por completo. Lejos de asustarse, las dos actrices llegarán a superficie con lágrimas en los ojos, emocionadas por haber podido estar tan cerca de esas criaturas en libertad en su hábitat.

Durante el viaje, navegarán hacia el Oeste rumbo al Atolón de Ari, donde tratarán de avistar al tiburón ballena, el pez más grande del mundo. También desembarcarán en una isla completamente desierta para vivir una velada y una cena muy especial.

