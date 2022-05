Planeta Calleja emprende una nueva aventura junto a Rossy de Palma en Ruanda.

La historia del país, junto con los parajes naturales más espectaculares de su territorio, serán expuestos ante los ojos de la actriz española que disfrutará de un sueño cumplido, la observación de gorilas en libertad.

Una visita al interior de un tubo de lava, un trekking por las montañas para descubrir una familia de gorilas en libertad y un ‘viaje al pasado’ para conocer la historia reciente del país, son algunas de las experiencias vividas en Ruanda por Rossy de Palma en la nueva entrega de Planeta Calleja, que Cuatro ofrecerá el miércoles 4 de mayo a las 22.45 horas.



La aventura por África Oriental de la actriz española arranca en la capital de Ruanda, Kigali, en compañía de sus hijos Gabriel y Luna. Tras encontrarse con Jesús Calleja, visitan el Memorial del genocidio ruandés, un monumento levantado para recordar a las 800.000 víctimas del mayor exterminio de la historia moderna, en el que conocen cómo fueron los acontecimientos ocurridos en 1994 y la manera en que el país saló adelante hasta lograr de nuevo la paz.

¡Se avecina una aventura muy loca con Rossy de Palma! 😍 @JesusCalleja y la actriz ponen rumbo a Ruanda. El miércoles 4 de mayo a las 22:45h, en @cuatro 🙌#PlanetaCalleja pic.twitter.com/T0mHWdfyYE — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) April 29, 2022

Tras partir de Kigali en dirección este, llegan al Parque Nacional de Akagera, en el que encuentran todo tipo de animales salvajes. El viaje prosigue hasta llegar al Parque Nacional de Volcanes de Musanze, donde descubren el interior de un tubo de lava y hacen un descenso en canoa por el río Mukungwa.

Uno de los momentos más emotivos del viaje tiene lugar en una ‘aldea de la reconciliación’, un proyecto del gobierno en donde víctimas y victimarios de la masacre conviven para intentar reparar las heridas tanto materiales como emocionales del aquel suceso. Allí conocen a Rachel, cuyos 22 familiares fueron asesinados por Narcise, su vecino, que les cuenta cómo ha sido el proceso de perdón hasta reconciliarse con el que sigue viviendo cerca de ella y al que también visitan para conocer su testimonio.

Mañana miércoles 4 de mayo nuevo episodio de Planeta Calleja con @rossydpalma en Ruanda! que risas por diossss!! y que cantidad de sorpresas 🤯 sobre todo cuando veáis los gorilas 🦍 a un metro de nosotros... pic.twitter.com/HHSlONYcOS — Jesús Calleja (@JesusCalleja) May 3, 2022

Como colofón del viaje, disfrutan de un largo trekking por las montañas hasta encontrar una familia de 22 gorilas en libertad, una increíble experiencia en la que Rossy ve cumplido uno de sus sueños: ver a estos grandes primates en su hábitat natural.

Planeta Calleja: los invitados de la temporada

Con las nuevas emisiones recién empezadas, además de esta aventura en Ruanda con Rossy de Palma, ya hemos recorrido Armenia con el violinista Ara Malikian y también hemos visto a Silvia Abril y Toni Acosta navegar entre tiburones en el Océano Índico. Pero ellos no son los únicos invitados de la temporada. Aún tenemos por delante las experiencias que vivirá Lolita en Madeira y Joaquín Prat en las islas Azores. Estos serán, entre otros, algunos de los protagonistas y los destinos de las nuevas entregas del programa.

Amigossss el próximo miércoles 20 abril en @cuatro nueva temporada de Planeta Calleja 🌏 con @silviabri y Toni Acosta en Maldivas! 🇲🇻 Por dios que arton a reír! de verdad no os lo perdáis! pic.twitter.com/FV65mRcWkt — Jesús Calleja (@JesusCalleja) April 17, 2022

