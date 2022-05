Cada día, la tecnología ofrece nuevas funcionalidades que contribuyen a mejorar aspectos de nuestra vida cotidiana relacionados con el trabajo, la salud, el ocio o el bienestar en un mundo en el que estamos cada vez más conectados. Las últimas novedades en tecnología, innovación y ciencia contadas de una forma amena y accesible centrarán cada entrega de ‘Futura’, nuevo formato que Cuatro estrenará próximamente con Carmen Porter como presentadora y directora.

Para la periodista y escritora madrileña supone el primer programa que conducirá en solitario y marca su objetivo: “Pretendo que todos se asombren en cada uno de los minutos de emisión y que experimenten conmigo a través de la pantalla”.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

#Futura es periodismo de anticipación. Un mundo maravilloso está a punto de comenzar y no te puedes quedar fuera. #Futura, muy pronto en @cuatro con @carmenporter_. pic.twitter.com/nGkxXTeA1g — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 8, 2022

Este nuevo formato abordará las investigaciones más recientes relacionadas con la medicina, la genética, el cerebro, la consciencia y la naturaleza; aplicaciones sorprendentes o las últimas novedades en la industria de la robótica y la ciencia, entre otras temáticas, con la ayuda de colaboradores expertos en estas materias.

En palabras de Carmen Porter, “Futura’ abogará por el periodismo de anticipación, por el asombro y el aprendizaje. En cada programa habrá algo útil para el telespectador, aprenderemos juntos con los mejores especialistas sobre las cosas que en poco tiempo van a formar parte de nuestra vida, van a estar en nuestros domicilios, en nuestros trabajos e incluso cuando vayamos al médico; por ejemplo, unas gafas de realidad aumentada que van a interconectar a médicos de todo el mundo para saber cuál es el mejor tratamiento para ese paciente cuyo cuerpo escaneado están viendo en un quirófano virtual. Esto que parece de ciencia ficción ya se está usando en nuestro país y cosas tan maravillosas para el ser humano como ésta es lo que yo quiero contarles en ‘Futura”.

Horizonte. Iker Jiménez

La polémica con Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Cuarto Milenio'

Una semana más, Carmen Porter e Iker Jiménez se han puesto al frente de la sección ‘Viral’ en Cuarto Milenio. Como ya es costumbre, los presentadores comienzan la sección hablándonos del ya bautizado como ‘tonto de la semana’. En esta ocasión el protagonista es un joven asiático que tiene un pequeño incidente con su peluquín: “Carmen, creo que estás perdiendo la perspectiva de esta sección tal y como yo la pensé”, le decía Iker a Carmen con humor.

Iker expresó su desaprobación a la elección de esta imagen y le reprochaba a su mujer: "Pero vamos a ver, ¿qué tiene de tonto este hombre? Estás perdiendo la perspectiva de esta sección, lo siento. Tal y como yo la pensé... el tonto de la semana es alguien que, exprofeso, hace algo mal, pero este pobre chico no estaba ni haciéndose una foto ni nada".

Carmen Porter hace como que no le escucha y continúa bromeando: "Llevo varias semanas pensando en ponerlo, es que si llevas bisoñé tienes que tener más cuidado con ciertas cosas, y sacarse la ropa es una de ellas". El debate seguía e Iker indicó que "es buenísimo, pero estoy totalmente en desacuerdo. Lo sacas porque te da la gana, pero esto es 'Impacto TV'. Esto no es tonto de la semana, lo siento, lo censuro. ¡Lo censuro! Este hombre no tiene ninguna culpa, no es tonto de la semana, me niego".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io