Marta Peñate y Tania Medina han protagonizado un fuerte enfrentamiento en 'Supervivientes'. Todo ha surgido después de que en la palapa desvelasen la conversación que la novia de Tony Spina mantuvo con Alejandro Nieto asegurando que ella no se fiaba de su novia. "No me fio de ella porque alguien que falla a su pareja puede fallar a cualquiera", indicaba en ese momento dejando ver que tenía información sobre su compañera que nadie de la isla sabía.

Tras estas declaraciones, Tania Medina no ha dudado en defenderse asegurando que ella está muy enamorada de su pareja. "Yo no te voy a atacar, porque no te conozco, no puedo atacarte. Prefiero haberme equivocado en un reality y a día de hoy arrepentirme, pedirle disculpas a quien se las tuve que pedir y perdonarme también a mí misma, que entrometerme en otras relaciones y decir si yo quiero más o menos a Alejandro", ha explotado mostrando su indignación.

Telecinco

"Tú no lo sabes porque no estás aquí. Yo a él le amo y daría la vida por él. Estoy cansada, que tú sin venir a cuento pongas en duda lo que siento, si quieres te invito a la relación, te entrometes mucho Marta. Me ibas a dar una oportunidad para conocerme, gracias. Me estás acusando indirectamente", le ha indicado animándole a contar qué era eso que sabía sobre ella que era tan comprometido.

Un tenso momento que ha provocado que Marta Peñate termine rompiéndose antes de sus nominaciones. "Yo no soy mala persona, parece que me he metido yo para hacer daño pero si hablé de Tania fue porque Alejandro me preguntó por qué no me fiaba de ella y yo le di mi opinión", ha indicado dejando claro que no disfruta viendo mal a las personas. Tras esto, no ha dudado en desvelar qué es lo que sabe sobre ella.

Telecinco

La novia de Tony Spina ha explicado que, al ver como Tania no paraba de insistir, no ha dudado en desvelar qué información que tenía. "Tres semanas antes de entrar aquí, ella estuvo flirteando en una discoteca con un actor de otra cadena. Con ella estaban Amor Romeira, Beatriz Retamal y Marina Ruiz".

Además, la concursante no ha dudado en dar más datos. "Me enteré por otra persona y una de ellas me lo corroboró. Le decían 'Tania, tienes pareja' y ella decía mientras no me enrolle con él no pasa nada", ha explicado asegurando que no le gustan esas cosas y que por eso no le ve una persona de fiar. Sin duda, una acusación que ha hecho que Alejandro Nieto comience a dudar de su pareja.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io