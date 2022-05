Todo ha surgido después de que Marta Peñate desvelase el motivo por el que no llega a confiar del todo en su compañera. La novia de Tony Spina hizo estallar la bomba al reconocer que le había llegado una información donde le aseguraban que la ex concursante de 'LIDLT' había estado "tonteando con un actor" unas semanas antes de entrar en el concurso, una confesión que ha provocado que el novio de la modelo estalle.

"No me contaste nada del tío. Me dijiste que estuviste solo con Bea, Amor y Marina", le ha reprochado el superviviente visiblemente indignado. Por su parte, Tania Medina ha insistido en que no ha hecho nada malo y que el actor era un amigo de Marina. "Estuve contándole que quería estudiar interpretación", le ha confesado. En ese momento, Alejandro ha querido saber si era guapo y habían hablado al oído, algo que ella no ha negado.

De hecho, ha confirmado las palabras que había dicho Marta Peñate reconociendo que Amor Romeira le llegó a advertir que podría tener problemas con su novio por cómo estaba hablando con el amigo de Marina. "Mi respuesta fue que no estaba haciendo nada. Le hablé una hora en toda la noche. Por haberme equivocado una vez me vas a condenar toda la vida", le ha indicado lamentando que Alejandro siga sin confiar en ella. "Para ti tener cuidado es que no hable con nadie, con ningún hombre. No me arrepiento de nada".

"No la cagues más carajo. Te vas a cachondear de otro...la vergüenza eres tú, siempre igual", ha estallado él visiblemente indignado. Tras esto, se ha desahogado con sus compañeros asegurando que no iba a seguir aguantando esa situación. "Si no te gusta como soy te buscas a otro, es muy fácil. En la discoteca lo que hay es lo que hay. Yo no he hablado con ninguna tía, siempre me la tiene que liar... Va a perder a un hombre que no va a poder conseguir".

El consejo de Kiko Matamoros a Tania Medina

El colaborador, al ver a Tania completamente rota, no ha dudado en darle un consejo. Kiko Matamoros ha confesado que entiende que ella "tenga miedo de contarle las cosas tras ver su reacción". Sin embargo, tiene claro que están creando un "círculo vicioso" en el que al final él se entera por otro lado y es peor. "Lo lógico es que tu sabiendo como es él, el complejo que tiene y los problemas que tenéis le digas lo que hiciste", le ha aconsejado el colaborador.

Sin embargo, ella ha reconocido que eso es imposible porque acaba enfadándose. "¿Te compensa tener una relación así? A mí no me compensaría. Tienes un problema mayor que es tu relación", le ha indicado el novio de Marta López Álamo.

