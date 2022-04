Alejandro Nieto y Tania Medina han empezado con buen pie en 'Supervivientes' a pesar de que ambos tienen que permanecer en equipos diferentes. Tras ganar una prueba de manera individual, ambos obtuvieron la recompensa de poder estar juntos en una isla en la que contaban con todo tipo de privilegios. Un momento muy especial en la que terminaron protagonizando una noche de pasión. Sin embargo, su felicidad duró poco tiempo.

Durante su breve estancia en este lugar, Alejandro decidió enseñarle a su chica su técnica para pescar y que así pudiese conseguir comida de manera rápida. Sin embargo, le advirtió que no quería que le desvelase el truco al resto de sus compañeros, ya que son de un equipo diferente. Un requisito que más tarde él le desvelaría a Anuar, compañero de Tania. "No me parece bien que le hayas dicho que me pediste que no les enseñase nada", le confesaba la superviviente muy enfadada.

La concursante terminó muy enfadada con su pareja al ver cómo Alejandro no dejaba de repetirle al resto que si iban a comer sería gracia a él. "Yo ya había pescado antes de que me enseñases eh", le recordaba dejándole claro que no le parecía bien que estuviese diciendo eso continuamente. Además, ella no fue la única en enfadarse con el superviviente, y es que sus propios compañeros le reprocharon que estuviese enseñando cosas al equipo contrario.

Una tensión que se ha trasladado a la Palapa, donde han vuelto a ver las imágenes de su discusión. "Te equivocaste al hablarlo con Anuar en vez de conmigo", le reprochaba Tania Medina. Por su parte, Alejandro reconoció que se había equivocado al decir que su chica no podía enseñarle al resto lo que sabía. "Se lo dije para que ella resaltase en el grupo", ha indicado. Sin embargo, Anabel Pantoja ha intervenido para dejarle claro que eso no es necesario porque ella ya "lo había hecho sola sin su ayuda".

Tras esto, Tania Medina ha seguido insistiendo en que su chico está equivocado. "Te equivocas tú Tania. Te recuerdo que esta gente no son tus amigos", le ha advertido haciendo que nuevamente vuelvan a estar enfadaos.

