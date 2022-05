Rubén Sánchez Montesinos ha sido el segundo concursante expulsado definitivamente de 'Supervivientes', llegando a aterrizar en España este viernes. Así, Mediaset ha organizado una gala especial del concurso para acoger al culturista y emitir en el plató el reencuentro con su marido, Enrique del Pozo. Un efusivo encuentro envuelto en lágrimas que apenas ha durado unos segundos debido a la escasez de tiempo del programa. "Vuelvo más enamorado. Le quiero más de lo que me pensaba. Muchísimo más", confesaba una vez recompuesto el deportista a Jorge Javier Vázquez.

Durante su estancia en Honduras, Rubén no ha parado de recordar a su marido, incluso ha tenido con él una figura a tamaño real de cartón pluma que admiraba a cada rato, y es que, ha notado mucho la ausencia de su marido. "Lo he notado en la distancia, en los momentos de debilidad... le he echado mucho de menos todo el tiempo", añadía Rubén ante la atenta mirada de su marido que grababa con el móvil su entrevista con Jorge Javier.

Telecinco

En una entrevista totalmente relámpago, Rubén ha asegurado que "el culturismo me ha aportado mucho pero también me ha restado", unas palabras que no le ha dado tiempo a completar puesto que Jorge Javier le cortaba para dar paso a un vídeo resumen de su paso por el concurso. "Hay momentos en los que he estado insoportable y lo sé. He pedido perdón. La mente me ha jugado malas pasadas y lo sé", confesaba tras verse.

Totalmente desubicado en el plató, confesaba que estaba en shock. Y más en shock se ha quedado cuando Jorge Javier Vázquez le ha dejado caer la visita de un ex suyo a 'Sálvame'. "¿Eres fogoso? Es que mañana viene un ex tuyo a 'Sálvame' y ha dicho 'madre mía qué fogoso...'", le decía el presentador a modo de cebo. "¿Qué dices?", preguntaba atónito Rubén a quien se le cambiaba la cara por completo, sorprendido de que alguna expareja hubiera acudido a los platós. Pero estas fueron las últimas palabras antes de que Jorge Javier despidiera el programa, prometiendo que se vería en el Deluxe.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io