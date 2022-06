Olga Moreno ha vuelto a 'Supervivientes' como colaboradora. Tras estrenarse el domingo en 'Conexión Honduras', donde terminó protagonizando un tenso cara a cara con Alexia Rivas, la ex mujer de Antonio David Flores ha regresado al plató para ir comentando lo que está sucediendo en Honduras. Una situación donde ha terminado regalándonos uno de los momentos sorprendentes tras ver cómo se quedaba en 'shock' al hacer un descubrimiento en directo.

Todo ha surgido después de que Oriana Marzoli confesase que no se atrevía a seguir opinando porque luego su "ex novio Tony" se enfadaba con ella acusándole de "no ser objetiva". En ese momento Olga Moreno ha parado su discurso mostrando a todos su sorpresa. "¿Pero es que estuvisteis juntos?", ha preguntado ante la incredulidad de sus compañeros que no podían creerse que no se hubiese enterado de este detalle. "Sí, pero fue en la época de los dinosaurios", le ha indicado la 'influencer'.



Telecinco

"Olga, ¿de verdad no sabías que fueron pareja?", le ha terminado preguntando Carlos Sobera entre risas, y es que no podía creerse que, tras todos los momentos que han protagonizado a lo largo de estos años, ella no supiese que habían mantenido una relación. Por su parte, ella ha confesado que no tenía ni idea pero ha reconocido que ahora entiende muchas cosas, y es que notaba que entre ellos dos había una tensión especial. "Ya veía yo ahí el pique...", ha confesado sin poder dejar de reírse ante este descubrimiento.

Un momento que Oriana Marzoli ha aprovechado para echarle en cara a Tony Spina que a ella no le defendiese en su momento como lo está haciendo ahora con Marta. "Me duele porque yo he crecido con Tony y me molesta mucho ver que conmigo huía y a ella le defiende", ha reconocido mientras él aseguraba que todo eso le estaba sonando a "celos".

Telecinco

Por su parte, la andaluza no ha dejado de mirar incrédula los reproches que la colaboradora le estaba haciendo a su ex, recalcando que no sabía nada de todo eso. "Te juro que no sabía que estaban juntos", ha vuelto a decir mientras ellos seguían discutiendo.

Olga Moreno y su 'pique' con Tom Brusse

La andaluza ha sido recibida entre aplausos mientras Carlos Sobera recordaba que había sido la ganadora de 'Supervivientes 2021', al lado de ella se encontraba Tom Brusse, que terminó siendo el quinto finalista de esa misma edición. Sin duda, un bonito reencuentro que han querido dejar retratado también a través de sus redes sociales, donde Olga Moreno ha desvelado qué es lo que le da a su compañero tanto "coraje" de ella.

"Estoy aquí con la ganadora de 'Supervivientes'", ha anunciado Tom Brusse a través de sus 'stories' de Instagram. En ese momento, Olga Moreno se ha asomado para recalcar el coraje que le da al ex de Melyssa Pinto pronunciar esas palabras. "Le da un coraje...", ha indicado entre risas.

Instagram

"No voy a decir nada pero... un poquito", ha indicado él. Un momento que se han tomado con humor y entre risas dejando claro que en realidad entre los dos existe una buena relación a pesar de que ella acabase llevándose el triunfo en su edición.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io