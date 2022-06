Dolores Vázquez vuelve a tomar la palabra en la televisión en abierto. Más de dos décadas después de su detención como principal sospechosa del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, hija de su expareja, y tras permanecer injustamente en prisión 519 días, la protagonista de uno de los sucesos que más han conmocionado a la sociedad española en los últimos tiempos continuará ofreciendo su testimonio con la emisión a partir de este miércoles 1 de junio (23:00h) en Telecinco de nuevos episodios de la serie documental ‘Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof’.

Tras ofrecer el pasado mes de noviembre en una noche especial el relato de su estancia en la cárcel, la cadena retoma la emisión de la serie documental de HBO Max, cuyas entregas serán introducidas por la presentadora Toñi Moreno, experta en el caso y autora de la entrevista en la que Dolores Vázquez relata su verdad y plantea preguntas que aún no han encontrado respuesta en torno al caso.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

🔎 Dolores Vázquez fue interrogada por la Guardia Civil y, posteriormente, condenada a 15 años de prisión por un delito que no cometió



📺 El miércoles, a las 23:00h, nuevos capítulos de 'Dolores, la verdad sobre el caso Wanninkhof'



🔵 https://t.co/GC1fXdwAjV pic.twitter.com/uZk4I9CWu9 — Telecinco (@telecincoes) May 30, 2022

Qué veremos en los nuevos episodios

‘Dolores: la verdad sobre el caso Wanninkhof’ reconstruye la historia desde todos los puntos de vista, a través del testimonio de Dolores Vázquez, de entrevistas a protagonistas clave, imágenes de archivo y reconstrucciones de los hechos.

El contenido vinculado a los tres primeros episodios que Telecinco ofrecerá mañana miércoles, incluirá, entre otros, momentos clave del caso como la desaparición de la joven Rocío Wanninkhof y la localización de su cadáver; la detención e ingreso en prisión de Dolores Vázquez, convertida en la principal culpable para la guardia civil, la familia de la víctima y la opinión pública a pesar de no haber indicios claros contra ella; y la celebración del juicio en medio de una importante presión mediática que finaliza con su condena a 15 años y un día en la cárcel

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io