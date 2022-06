Marta López Álamo no puede más y ha decidido estallar lanzando una 'pullita' a las personas que estaban presentes en el plató de 'Conexión Honduras'. La novia de Kiko Matamoros no duda en acudir a todas las galas de 'Supervivientes' para apoyar a su chico y defender su actuación en el concurso. Sin embargo, parece que tras una situación que ha vivido en directo no ha podido más y ha decidido estallar mostrando lo que realmente piensa.

Todo ha surgido después de ver cómo el colaborador intentaba realizar una de las pruebas que el programa prepara para los concursantes. Una situación que ha sorprendido debido a que cuando estos retos son individuales él suele preferir no hacerlos debido a los problemas de salud que arrastra. "Cuando el hecho de que no lo haga pueda perjudicar a mis compañeros me esforzaré", ha sido lo que ha repetido en más de una ocasión Kiko Matamoros.

Telecinco

Ahora, al ver que en esta ocasión se trataba de una prueba que podía realizar, el colaborador no ha dudado en participar, aunque parece ser que en plató han sido algunos los que se han reído al ver cómo tenía algunos problemas para avanzar, viendo cómo lanzaba algún que otro suspiro mientras iba avanzando con lentitud, han provocado que Marta López Álamo termine estallando mostrando su indignación. "Que la gente en plató se ría de él, no procede tampoco...", ha desvelado dejando ver lo mucho que le molesta esta situación.

Telecinco

Antes de esto, Ion Aramendi le ha indicado que él también se ha llevado una sorpresa al ver que Kiko Matamoros intentaba darlo todo para conseguir ganar. "Participa en casi todas, en las que no puede, no lo hace por físico", ha indicado la 'influencer' dejando claro que él es su gran superviviente que intenta hacer todo lo que puede dentro de sus limitaciones de salud.

