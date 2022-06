Con The Real Housewives Of Dubai, la franquicia de realities llega a la opulenta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que ha visto explotar su población, y su riqueza, desde que se encontró petróleo en la región en la década de 1960. En muchos sentidos, la riqueza de esa ciudad es tan nueva como la mayor parte de su horizonte, pero gran parte de ella procede de personas que se trasladaron allí para aprovechar las oportunidades que ofrece la ciudad rica en petróleo. Esa diversidad se refleja en el reparto. ¿Pero es eso algo bueno? Es el último estreno de Hayu, el hogar de los reality shows bajo demanda.

'The Real Housewives Of Dubai': los participantes

De los seis compañeros de reparto, Al Madani es el único que nació y creció en los Emiratos Árabes Unidos; en el episodio se señala que el 75% de los residentes de la ciudad son expatriados (el porcentaje comunicado oscila entre el 75 y el 85%). El resto procede de una combinación de lugares, desde Inglaterra hasta Líbano, pasando por Kenia y Estados Unidos.

La británica es Caroline Stanbury, que tiene experiencia en realities por el programa Ladies Of London. Recientemente se ha casado con su segundo marido, el ex jugador del Real Madrid Sergio Carallo. Él está más cerca en edad de su hija que ella, pero siente que el divorcio y su relación con Sergio la han rejuvenecido. Va a organizar una "despedida de soltera" a la que asistirá Sergio, e invita a sus amigas más cercanas de Dubai. Pero no a todas las del reparto.

Channel Ayan es una de las que se ha quedado fuera de la lista, aunque ella y Caroline no se llevan bien. Es una de las mejores modelos de Dubai, sabe que es guapa y se lo cuenta a todo el mundo. Caroline es enemiga de Caroline Brooks, que es de Massachusetts. Brooks y Ayan tampoco se llevan bien, pero tienen una amiga común en la diseñadora de moda Lesa Milan.

Después de la despedida de soltera, en la que se realizan juegos sugerentes, Nina Ali, nacida en el Líbano pero criada en Austin, organiza una cena para el reparto. Mientras las anécdotas de la despedida de soltera hacen reír a la mesa, Ayan intenta forzar un cambio de tema, dado que ella no estuvo allí y no le importa nada de lo que están hablando. ¿Crees que eso ha provocado la primera discusión de la temporada? ¿Te has quedado con ganas de más? Pues ya puedes ver la primera temporada al completo en Hayu.

