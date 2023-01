Antes de dar la bienvenida a nuestro bebé, es imprescindible pensar en todos los productos que necesitas para el recién nacido y que queremos utilizar, ya sea para su cuidado y salud, desde los biberones a los sacaleches, pasando, por supuesto, por los pañales. Dado que en algunos casos es posible elegir entre distintas soluciones, siempre es adecuado comparar las ventajas y desventajas de cada una. Y esto es particularmente cierto en el caso de los pañales.

Aunque todavía son muchísimas las familias que continúan utilizando pañales desechables, con el evidente gasto que ello supone mes a mes (aunque también es cierto que tienden a ser más eficientes y prácticos), cada vez más mamás y papás se adentran en el mundo de los pañales de tela.

También popularmente conocidos como pañales lavables, son aquellos que se diseñan en torno a dos elementos básicos: una parte absorbente, que puede ser algodón, microfibra, poliéster, cáñamo o bambú, y una pieza impermeable que se coloca sobre ella con la finalidad de evitar fugas, como tejido de lana, vellón tratado o revestimiento de poliuretano.

Y sus ventajas son más que evidentes: a diferencia de los pañales para el bebé desechables, los pañales de tela o lavables representan una inversión que puede resultar muy interesante (alrededor de los 500 euros, a diferencia de los cerca de 2.000 euros por hijo único que supone la inversión en los pañales clásicos), evitan el enrojecimiento al ser fabricados con materiales transpirables, permiten una mayor libertad de movimientos, pueden limpiarse rápidamente por lo que no existirán malos olores, y el medio ambiente lo agradecerá, puesto que su fabricación es menos dañina.

No obstante, también puede llegar a tener algunos inconvenientes, que no debemos menospreciar: en ocasiones sentirás que no pararás de lavar pañales de tela, también pueden llegar a ser bastante más voluminosos, y suponen seguir una adecuada organización. En cualquier caso, es evidente que las ventajas son muchísimo mayores, por lo que no hay nada mejor que descubrir algunos de los mejores pañales de tela para el bebé.