Kiko Matamoros ha sido un sube y baja en Supervivientes. Constantemente nominado, la lucha del colaborador de Telecinco contra los elementos y el espíritu de superación que está demostrando está conquistando a la audiencia, y a él mismo. Durante su concurso ha sufrido una caída grave, varias picaduras que le hicieron reacción y le provocaron serios problemas de salud o incluso un amago de rotura del cuádriceps. Todo un combo que ha hecho que su concurso haya sido el más accidentado de la edición.

Ahora, habiendo superado todos estos problemas, él mismo se ha sentido orgulloso. "El médico me ha dicho que llevo 2 meses y he ganado 4 años de vida", aseguraba Kiko en la Palapa durante las nominaciones de esta semana. Una frase que ha dejado claro que le ha llenado de emoción porque ha sido todo un aprendizaje para él confesando que está mucho mejor de salud ahora que cuando llegó a la isla.

Telecinco

"Hoy tenía 53 pulsaciones en reposo y eso es una barbaridad de bueno a mi edad, sobre todo cuando vine aquí con un proyecto de infarto", explicaba el concursante, después de asegurar que al llegar a Honduras, pensaba que echaría de menos cosas que no le están siendo necesarias, "incluso cosas íntimas". "Estoy orgulloso de haber podido renunciar a muchas cosas, de haberle echado dos cojones. Me he demostrado que se puede vivir sin aditivos y conservantes", añadía. "Me gusta mucho escuchar eso", le ha felicitado Jorge Javier Vázquez quien ha escuchado a su amigo con gran felicidad.

Este momento emotivo se daba justo antes de conocer la nominación de Kiko Matamoros, que iba dirigida a Anuar por "las faltas de respeto" que ha tenido esta semana. Lo mismo opinaron Mariana, Ana Luque y Nacho Palau, dando 4 votos a Anuar; mientras que Mariana, Nacho y Kiko protagonizaban un triple empate a 2. Ignacio de Borbón, como líder, sacó de la palestra a Nacho y nominó directamente a Yulen, despertando las críticas de Alejandro Nieto: "No tienes personalidad. Me ibas a nominar a mi pero te ha dicho Kiko que no", gritaba mientras el colaborador lo negaba. Finalmente, son Anuar Beno, Kiko Matamoros, Mariana y Yulen Pereira quienes lucharán por mantenerse en la isla.

