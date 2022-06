Nacho Palau ha vivido una de sus noches más complicadas en 'Supervivientes'. El ex de Miguel Bosé ha tenido que escuchar cómo sus compañeros le han recriminado la actitud que está teniendo esta semana con ellos, algo que ha provocado que finalmente él termine a punto de derrumbarse. Todo ha surgido después de que recordar el conflicto que tuvo de nuevo con Anuar, con quien ya se ha peleado en más de una ocasión. Esta vez, ambos se enfrentaron después de que el hermano de Asraf le acusase de estar comienzo azúcar a escondidas, algo que no le sentó nada bien.

"No he comido nada, no me he metido nada en la boca. Estás totalmente equivocado, no seas gilip**...Eres un mentiroso y un chungo", ha estallado Nacho Palau mostrando su indignación al ver que le acusaban de robar. "Cállate la boca, me vas a llamar así, qué payaso. Vas a faltar el respeto a quien yo te diga", le ha indicado Anuar mostrándose muy enfadado por al ver cómo le insultaba.

Telecinco

Al recordar este momento en la palapa han sido más los compañeros que han indicado que Nacho Palau se dirige a ellos con malas formas. "Siempre está de mala leche, habla mal a todo el mundo", ha indicado Mariana, unas palabras que ha reafirmado Alejandro que ha confesado que no conteste bien ni cuando le dicen buenos días. "Te responde muy mal, está inaguantable e insoportable. No se le puede decir nada, no se le puede gastar una broma. Salta muy mal, a mí, a mis compañeros y hasta a los trabajadores del programa", ha indicado el novio de Tania Medina. Sin duda, unas duras acusaciones que han hecho que él se venga abajo.

Telecinco

Sin embargo, Ana Luque ha querido salir en defensa suya asegurando que su compañero no estaba pasando por un buen momento. "No ha pasado un buen día. Llevaba ya 10 noches sin dormir pero es buena persona y sensata", ha recalcado asegurando que no todo es tan malo en él. "Me avergüenzo de lo que pasó, una vez más. Se me escapan cosas que se me escapan de mi sitio. No encuentro las palabras, me supo muy mal que me acusara", ha reconocido el ex de Miguel Bosé dejando claro que es consciente de su actitud. "He reconocido que tengo un mal carácter y suelto malas palabras. Pido disculpas siempre y hasta que me mandéis a la mierda y me meta mi carácter en el culo, pero es mi forma de decir las cosas".

La propuesta de Nacho a Jorge Javier después de su 'tirón de orejas'

Jorge Javier no ha dudado en darle un toque de atención también a Nacho Palau, confesando que a él esas cosas no le gustaban. "A mi edad un novio toca pelotas ni que me toque la puerta", le ha comentado de broma, algo que él no se ha tomado muy bien. "Pues ya sabes, eso que te ahorras".

Al verle tan indignado, el presentador ha querido ponerse serio para darle un consejo. "Estás en una convivencia y si a las personas les molesta tendrás que hacer lo posible para hacer agradable la convivencia, digo yo", le ha explicado dejándole claro que le había dolido la forma en la que le había rechazado.

Telecinco

"Bueno, si quieres fuera te invito y verás como no te insulto", le ha terminado proponiendo Nacho Palau mostrándose mucho más relajado y prometiendo que intentaría cambiar esa actitud que tanto molesta a sus compañeros.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io