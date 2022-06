Kiko Matamoros ha sorprendido dando por finalizada su relación con Mariana en 'Supervivientes'. Durante el tiempo que los concursantes tuvieron que estar separados en dos islas, ellos dos junto a Nacho Palau se convirtieron en inseparables tras enfrentarse a Tania, Anuar y Yulen. Sin embargo, parece que con la unificación las cosas entre ellos han cambiado radicalmente, y es que el colaborador ha pasado de pedir a sus seguidores que ayuden a la venezolana para que siga en el concurso a confesar que le gustaría que fuese la expulsada.

"Prefiero que se vaya Mariana honestamente. Anuar es un borrico, es abrupto, es dictatorial cuando ha sido líder pero va de cara. Mariana es interesada, hace un doble juego y quiere quedar bien con todo el mundo y con todo el mundo queda mal", ha sentenciado el colaborador antes de saber que al final sería el hermano de Asraf el que acabaría siendo expulsado.

Por su parte, Mariana se ha mostrado muy seria al escuchar al que hasta ahora había sido amigo de suyo. "Era una ficha de ajedrez para Kiko y Nacho", ha indicado la modelo reconociendo que este es el motivo por el que ya no está tan cerca de ellos. Unas palabras que han terminado haciendo que el novio de Marta López Álamo termine estallando. "¡Qué cinismo! Es muy cínica, decir que para nosotros ha sido una pieza cuando la considerábamos una amiga, alguien en quien confiar".

Unas palabras a las que Marina ha preferido no seguir contestando, mostrando que está completamente en desacuerdo con Kiko Matamoros y dejando claro que si ahora se va más con otras personas es porque se siente mejor y más aceptada que con ellos. Una actitud con la que ambos parecen dejar claro que ya no quieren saber nada el uno del otro.

Mariana Rodríguez y su 'traición' a Nacho Palau

Como muestra de que las cosas entre ellos ya no volverán a ser como antes, Mariana ha sorprendido nominado a Nacho Palau, quien se convirtió en uno de sus inseparables durante un tiempo. Después de que él reconociese que estaba de acuerdo con las palabras de Kiko Matamoros, asegurando que había sido "una decepción" y dejando claro que le "cuesta pensar en que estas cosas pasan", ella le ha nominado.

La venezolana ha confesado que está cansada de decirle a su compañero que tiene que cambiar su actitud, algo que ya le han dicho más concursantes. Por este motivo, ha decidido nominarle, y es que ha dejado claro que las cosas entre ellos ya no son como antes.

