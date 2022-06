Desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes', Marta Peñate ha estado acordándose diariamente de Tony Spina. La concursante no ha dudado en decirle a todos sus compañeros lo importante que es para ella su chico, llegando incluso a derrumbarse al pensar que él podría estar olvidándose de ella al llevar tanto tiempo separados. Ahora, ha podido salir de dudas, y es que el italiano ha viajado hasta Honduras para darle ánimos y fuerza.

Tras superar una serie de pruebas que le ha puesto la organización, Marta Peñate se ha reencontrado con Tony Spina. Al verle, la superviviente no ha podido evitar dar un gran grito. "¡Mi amor! Llevo un montón de tiempo sola, me voy a quedar loquísima, eh", le ha advertido nada más verle mientras él no podía dejar de darle besos y abrazarle, y es que el italiano ha admitido que está muy enamorado de su chica. "Le echo mucho de menos porque además de mi novia es mi mejor amiga, y eso es lo más importante", ha reconocido antes de verle.

Telecinco

Por su parte, ella ha confesado que su mayor preocupación era su olor, aunque ha reconocido que se había limpiado porque tenía un presentimiento de que esto podía ocurrir. "Hueles a mar", le ha indicado Tony Spina intentando restarle importancia y dejando claro que no le importaba.

Pero esta no ha sido la única sorpresa que se ha llevado, Ion Aramendi les ha anunciado a ambos que podrán disfrutar de unas horas juntos, sin especificar cuánto tiempo será. Sin duda, una noticia que ha provocado una gran alegría en ambos, y es que estaban deseando poder pasar un rato a solas después de más de dos meses sin verse. Por su parte, el presentador les ha indicado que esta es una gran oportunidad para ir en busca del bebé que tantas ganas tienen que tener.

Telecinco

De momento, Marta Peñate ha querido aprovechar para confesar lo que siente por Tony. "El se queja de que no soy muy romántica y quiero dedicarle unas palabras. Eres el amor de mi vida, me he dado cuenta de que te quiero para el resto de mi vida", ha reconocido. Lo cierto es que ambos parecen tener claro que quieren pasar el resto de sus días juntos. De hecho, ya están preparando su gran boda con la que poner el broche de oro a su amor.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io