Marta Peñate está viviendo un gran momento personal. La superviviente no puede estar más feliz junto a Tony Spina, con quien ya tiene incluso planes de boda. Ahora, antes de saber que la audiencia decidiría que Tania Medina fuese la expulsada, dejándole a ella al menos una semana más como 'parásito', la concursante ha confesado que este no es el único plan de futuro que tiene con su pareja, y es que ha reconocido que también está pensando en cumplir ya otro de sus grandes sueños: ser madre. Descubre todas las noticias y novedades sobre maternidad.

La superviviente no ha dudado en sincerarse con Tania asegurando que le gustaría quedarse embarazada pronto. "Me iba a casar el año que viene, en agosto, y creo que antes prefiero quedarme embarazada", le ha confesado a su compañera asegurando que no le da miedo convertirse en madre. "Creo que le tendría que dar miedo a mi hijo su madre", ha indicado haciendo gala de su característico sentido del humor. Los nombres de los hijos de los famosos más originales.

Telecinco

Por su parte, la novia de Alejandro Nieto, pese a las diferencias que ha tenido con ella, le ha confesado que ella cree que sería la típica "madre molona" y que cree que su hijo "presumiría de ella orgulloso". Sin embargo, Marta Peñate ha confesado que no será nada fácil poder quedarse embarazada, siendo este uno de los motivos por los que ya no quiere esperar más. Descubre los síntomas de embarazo más comunes.

"Quiero quedarme primero embarazada, porque tengo dificultades para ello. Tengo problemas y no quiero seguir aplazándolo porque no quiero tener que hacerme un tratamiento de fertilidad con 34 años. Si me tengo que hacer un tratamiento de fertilidad, que lo voy a tener que hacer, que sea cuanto antes", ha reconocido explicando que sabe que para ella no será nada fácil tener un bebé. Los mejores consejos para una nutrición óptima en el embarazo.

Telecinco

Además, ha confesado que piensa que Tony está mucho más preparado para convertirse en padre y ha asegurado que tiene claro que quiere que él sea el padre de sus hijos. Lo cierto es que la pareja ha demostrado que cada día su amor es más fuerte, algo que dejaron claro durante la llamada sorpresa que él realizó a su chica para darle fuerza y ánimos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io