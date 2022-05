Marta Peñate es una de las concursantes que más minutos ha buscado en estas primeras semanas. Generando conversaciones jugosas con sus compañeros y protagonizando alguna que otra discusión con Ainhoa, algo que no ha gustado recibiendo un 'zasca' de Jorge Javier Vázquez en directo o las críticas de los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' que la han llegado a tildar de "impresentable" por querer quitar protagonismo a sus compañeros. Sin embargo, la novia de Tony Espina sigue haciendo su concurso con un gran miedo a cómo pueda afectar su ausencia a la relación que ya está siendo de lo más sólida.

Así lo confesaba ella misma en el 'Mensaje Salvaje' al que se tuvieron que enfrentar todos los concursantes respondiendo a una de las grandes y más difíciles preguntas que podían contestar: "¿qué miedo tenías antes de llegar a Honduras y has multiplicado desde que empezó esta experiencia". Marta lo tuvo claro y es que solo tiene un pensamiento en su cabeza desde que ha empezado esta aventura 'Supervivientes'.

Mediaset

"Que Tony deje de quererme", aseguraba Marta. Y es que, aunque la relación va viento en popa, no sabe cómo pueden afectar estas semanas separados y sin verse. Puesto que puede ocurrir cualquier cosa, la concursante teme que pueda acabarse la relación debido al distanciamiento. Una situación que, por ahora no parece que vaya a ocurrir puesto que su novio sigue defendiéndola en todos los platós de televisión, incluso con su ex, Makoke, delante.

Actualmente, la relación va viento en popa y ambos están sumergidos de lleno en los preparativos de la boda. Además, la exgranhermana tiene claro que quiere aumentar la familia cuanto antes y quiere ser madre en poco tiempo, lo que hace que también le dé miedo que su relación no funcione finalmente y se retrasen sus planes para ser mamá.

