Ana Luque ha sufrido un gran susto en 'Supervivientes'. A la concursante le han podido sus ansias por comer, y es que ya son muchos meses los que llevan pasando hambre en Honduras. Sin embargo, en esta ocasión podría haberle salido muy caro, y es que sus ganas de alimentarse han provocado que tuviese que ser atendida por el médico. Todo ha surgido después de su equipo ganase una nueva prueba del reality. En ese momento, los triunfadores han tenido la oportunidad de comer una pata de cerdo que se encontraron colgada.

Sin embargo, como siempre, había un pequeño inconveniente y es que tenían solo dos minutos para comerlo y no podían utilizar en ningún momento las manos. Los concursantes no han dudado en ponerse rápidamente a comer, momento en el que Ana Luque ha tenido que parar asegurando que se le había encajado la mandíbula. "¡La mandíbula! ¡Se me ha desencajado!" ha comenzado a gritar visiblemente preocupada y asegurando que no podía continuar.

Telecinco

En ese momento, Lara Álvarez ha intentado tranquilizarle asegurando que luego tendría la oportunidad de seguir comiendo e indicándole que se alejase para ser atendida. "A Ana se le ha encajado la mandíbula y está siendo atendida por los médicos. Está bien, no os preocupéis", ha confesado la presentadora para intentar despreocupar a los espectadores.

Poco tiempo después, la superviviente reaparecía mucho más tranquila y no dudaba en explicar qué era lo que había sentido. "Pues que se me ha quedado la boca abierta porque la mandíbula se me ha encajado. Pero nada, todo bien, estoy perfecta", ha indicado intentando mostrar cómo se le había quedado la mandíbula cuando estaba intentando comer su recompensa.

Telecinco

Tras esto, ha tenido la oportunidad de continuar comiendo carne, aunque esta vez con mucho más cuidado. Lo cierto es que esta no es la primera vez que durante una prueba uno de los concursantes sufre un gran susto. Anabel Pantoja y Kiko Matamoros también han tenido que vivir algunos inconvenientes al intentar realizar una de las pruebas, algo que también le ocurrió a Nacho Palau, que terminó protagonizando una caída con la que preocupó al resto de sus compañeros.

