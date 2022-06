Nacho Palau no está teniendo unas semanas precisamente buenas en 'Supervivientes', y el remate fue su nominación con tres pesos pesados del concurso: Anabel Pantoja, Marta Peñate y Kiko Matamoros. La sobrina de la tonadillera consiguió quedarse tras conocer que era la más votada del público, pero aún quedaba conocer quién se convertiría en parásito... y sin embargo esa tensión no fue la única que vivió, porque la 'guinda del pastel' fue una aparatosa caída que sufrió Nacho durante la prueba de localización, un drama más que se suma a la revelación de sus problemas económicos.

El ex de Miguel Bosé y su equipo -el verde- debían terminar una gymkana para acabar montando un tótem por piezas, pero en uno de los obstáculos, que consistía en subir por una pared con una escalera y descolgarse por el lado contrario, puso mal el pie sobre el poyete y, creyendo que estaba seguro, resbaló y cayó con todo su peso de espaldas al suelo desde una altura de casi 2 metros y medio. Una caída que se suma a la que sufrió hace unas semanas Kiko Matamoros y que preocupó a todos sus compañeros, y también a su hija Laura Matamoros.

Mediaset

Nacho agonizó durante unos segundos, pero viendo que apenas tenían tiempo que perder, se puso en pie por sí mismo, dando el 'ok' a la organización para dejarles claro que estaba bien. Eso sí, no pudo evitar la voz entrecortada por el susto y el dolor. "Qué hostia me he dado", se le escuchó murmurar.

Mediaset

Mediaset

Finalmente, tras la dura y complicada prueba (que duró alrededor de 20 minutos porque los concursantes no conseguían colocar en el orden correcto las piezas del tótem), las prisas que desembocaron en la caída no sirvieron para nada, ya que ganó el equipo contrario, formado por Ignacio, Anabel, Marta, Alejandro y Ana Luque, que además de ganar un pollo asado con patatas pudieron elegir localización: Playa 'Fatal'.

