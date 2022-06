Carlos Sobera se ha visto en la necesidad de pedirle perdón a Marta López Álamo durante la gala de 'Tierra de nadie'. El presentador no ha podido contener la risa al ver cómo Kiko Matamoros ha tenido muchas dificultades para realizar una de las pruebas de 'Supervivientes', algo que parece que no ha sentado del todo bien a la 'influencer'. Todo ha comenzado después de que los concursantes tuviesen que enfrentarse al nuevo reto para ser semifinalistas de la prueba de líder.

Los supervivientes tenían que conseguir desenterrarse de la arena para después escalar por una red. Un reto que para algunos de ellos ha sido prácticamente imposible realizar, sobre todo para Anabel Pantoja y Kiko Matamoros, que han protagonizado el momento más cómico de la noche. Ambos han tenido muchas dificultades para poder sacar sus piernas de la arena, sobre todo el colaborador que ha necesitado la ayuda de todos sus compañeros. "Esto es claustrofóbico", ha indicado el colaborador mostrándose realmente agobiado. Un momento que ha provocado que Lara Álvarez vaya incluso a por una pala para sacarle.

Al ver esta situación, Carlos Sobera no ha podido evitar reírse. "Lo siento pero es que... venga Kiko que tú puedes", ha intentado decir el presentador dándole ánimos. "¿Vais a por una pala? ¿Para enterrar a Kiko?", ha preguntado sin poder contener una carcajada, y es que ha reconocido que la situación le estaba pareciendo demasiado cómica. Pero este no es el único accidente que ha habido.

Al conseguir salir de la arena tanto Anabel como Kiko han comenzado a subir a la red. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja ha terminado cayéndose dándose un gran golpe en el suelo. "Menos mal que hay un colchón debajo, pero has rebotado", le ha indicado Lara Álvarez. Tras esto, Carlos Sobera se ha dirigido a ellos para darles ánimo y agradecerles que pese a todos los problemas hubiesen continuado con la prueba.

Una vez cerrada la conexión con ellos, el presentador se ha dirigido a Marta López Álamo pidiéndole perdón por las risas y asegurándole que no se estaba burlando de él, unas declaraciones que ha realizado al saber que a la 'influencer' podría molestarle, ya que en el pasado ya estalló en plató asegurando estar cansada de las burlas hacia su pareja. "La gente que se reía tanto no lo entiendo. Le habrán puesto más tierra o algo, me he agobiado mucho y creo que él también. No me gusta ver a nadie pasarlo mal", ha indicado ella.

Unas palabras con las que Carlos Sobera no ha podido evitar sentirse aludido. "Bueno, lo cierto es que yo lo he hecho también... perdón", ha indicado el presentador dejando claro que nunca fue con mala intención.

