El programa de 'Conexión Honduras' ha comenzado con la gran ausencia de Ion Aramendi. Desde que comenzó 'Supervivientes', el presentador ha sido el encargado de ponerse al frente de la gala de los domingos. El periodista se ha convertido en uno de los nuevos fichajes de este reality, consiguiendo conquistar a todos desde el principio con su gran debut. Por este motivo, ahora ha sido muy llamativa su ausencia, algo que él ya había advertido que ocurría desde sus redes sociales, donde ha explicado la razón por la que no puede estar en plató.

"Esta noche no estaré en Conexión Honduraspor POSITIVO en Covid, si bien afortunadamente me encuentro perfectamente, me sustituye el gran @carlossobera nos vemos en el próximo! Un abrazo grande a tod@s! Cuidaos mucho!", ha escrito junto a una imagen en la que se le puede ver muy cambiado con un poco de barba.

Sin embargo, a pesar de no poder estar en persona, el presentador no ha dudado en conectar en directo a través de una videollamada para explicar él mismo cómo se encontraba. "Afortunadamente ya estoy saliendo, han sido unos días más complicados pero ahora ya estoy perfecto", ha confesado reconociendo que el principal motivo por el que no está en plató es porque todavía es susceptible de poder contagiar a alguien.

El periodista no ha dudado en bromear con su aspecto reconociendo que "no se había ni afeitado" estos días y ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Carlos Sobera, que ha sido el encargado de sustituirle. "Te agradezco que estés tu Carlos, estoy muy contento, y máxima confianza en que seas tú quien lleve todo esto", le ha reconocido.

Por su parte, su compañero no ha dudado en bromear asegurando que ahora les iban a "confundir" por lo mucho que se parecen. "Como tenemos la misma edad y somos del País Vasco... ya verás", ha indicado irónicamente. Tras esto, Carlos Sobera ha indicado que él le ve muy bien y ha anunciado que el domingo que viene ya volverá a estar Ion Aramendi al frente de la gala.

