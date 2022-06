Mariana Rodríguez ha reaparecido en el plató de 'Tierra de Nadie' tras convertirse en la nueva expulsada de 'Supervivientes'. La venezolana estaba realizando un repaso por su concurso en el que aseguraba sentirse muy "decepcionada" con Nacho Palau, con quien terminó teniendo un fuerte enfrentamiento a pesar de que en un primer momento fueron amigos, cuando ha recibido una gran sorpresa. Carlos Sobera le ha indicado que había alguien que quería intervenir por teléfono: su novio Gianmaria Coccoluto.

Al reconocer la voz de su chico, Mariana no ha podido ocultar su emoción, dejando claro que estaba deseando verle, lo que ella no se esperaba es que en ese instante él aparecería por detrás con un gran ramo de flores. "¡Estás muy guapo!", ha indicado nada más verle mientras en italiano comenzaban a decirse lo mucho que se querían y se han echado de menos.

A partir de ese momento, ambos han comenzado a besarse y abrazarse constantemente, haciendo que Mariana acabe pidiendo perdón por hablar todo el rato con él en italiano. "No pasa nada, Italia y España son como hermanos, excepto en Eurovisión", ha indicado Carlos Sobera provocando las carcajadas en plató. Tras esto, el presentador ha tenido que intervenir para intentar continuar con el programa, y es que la pareja no se separaba.

"¡Mariana por dios concéntrate en lo que estamos!", le ha dicho para reconducir la entrevista. Un toque de atención que al novio de Mariana no le ha parecido del todo bien. "Espera un segundo, que llevo escuchándote tres meses", le ha pedido. Lo cierto es que antes de ver a su chica, él ha reconocido que no lo ha estado pasando muy bien y que incluso ha llegado a peder seis kilos por lo mucho que echaba de menos a su pareja. Supervivientes: los cambios de peso de los concursantes.

Sin duda, una respuesta que ha dejado sin palabras a Carlos Sobera. "No si todavía me tengo que ir yo de mi propio plató, cómo es la vida", ha desvelado completamente perplejo. Finalmente, ha optado por poner un vídeo recordando el paso de Mariana por 'Supervivientes' mientras Gianmaria Coccoluto volvía a su asiento.

