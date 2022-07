La Voz Kids, el programa líder de la noche de los viernes, tendrá una doble cita semanal en Antena 3 con el estreno de las Batallas en el prime time de este sábado 2 de julio. Así, La Voz Kids emite este viernes (22:00 horas) la última entrega de las Audiciones a Ciegas del programa, cerrando los cuatro equipos de los coaches, y entra en una nueva fase – las Batallas- en la noche del sábado (22:00 horas).

Este viernes, los coaches tendrán que completar su equipo en la última gala de Audiciones a Ciegas. David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López tendrán a 15 talents en sus equipos al final de la noche y serán los que pasen a la siguiente fase del programa.

'La Voz Kids': los asesores de las batallas

Y este sábado llega la fase de Batallas, en la que los Asesores entran en juego para ayudar a los coaches en la toma de decisiones. Luis Fonsi formará equipo con David Bisbal, Evaluna Montaner ayudará a Aitana, Lola Índigo será la compañera de Sebastián Yatra y Antonio Orozco asesorará a Pablo López.

Eva González pisará el escenario del programa en el arranque de esta nueva fase. En las Batallas, los talents se subirán al escenario de tres en tres. Los coaches tendrán el poder de robar a los niños no salvados por el otro coach en un tiempo de descuento. Sin embargo, cada coach sólo dispondrá de dos robos en esta fase.

