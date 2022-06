David Bisbal llora la muerte de uno de sus mejores amigos. El cantante, que se encuentra en México grabando la edición azteca de 'La Voz' mientras triunfa en España con 'La Voz Kids', ha utilizado sus redes sociales para rendir un sentido homenaje a Eduardo Mena, su entrenador e íntimo amigo que falleció en la madrugada del pasado 29 de junio. El deportista, de 56 años, no ha podido superar dos intervenciones urgentes a las que tuvo que ser sometido en Granada esta misma semana tras sufrir un grave problema en la vena aorta. David y Eduardo eran íntimos amigos. El deportista no solo era su entrenador personal, era la persona que le había acompañado en algunas giras y uno de sus mejores consejeros. Mena también había entrenado con otros personajes conocidos como Rosa López, David De María o el torero Juan José Padilla.

"Se que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. Todo! Dios no puedo hablar solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté", escribió, en su Feed de Instagram, muy afectado David Bisbal.

Enseguida su post se llenó de mensajes de condolencia de personajes conocidos como Bárbara Goenaga, Luis Fonsi o Lolita. Su esposa, Rosanna Zanetti también escribió sus condolencias: "Qué golpe tan duro. El Gordo por siempre en nuestros corazones", escribió la venezolana. Elena Tablada, ex del cantante y madre de su hija mayor, Ella, también le envió un mensaje. "Mucho ánimo", fueron sus palabras.

En el perfil de Instagram de Eduardo Mena, el entrenador compartió muchos de sus mejores momentos con David Bisbal como una de sus inmersiones ya que los dos adoraban el submarinismo. El almeriense también le dedicó un bonito mensaje en Stories. "Te llevaré en mi memoria, en mis recuerdos y mi corazón, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Gordo, por siempre en nuestros corazones. E.M." escribió sobre un fondo de cielo azul. Descanse en paz.

