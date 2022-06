Aitana y Miguel Bernardeau se están convirtiendo en una de las parejas más sólidas del panorama famosil, y es que, a pesar de sus cortas edades (él tiene 25 años y ella 23 recién cumplidos), los dos llevan apostando por su relación desde hace ya casi tres años. Fue precisamente en Ibiza donde pasaron su primer verano cuando empezaron a salir, y desde entonces volver a la isla pitiusa se ha convertido en su tradición particular: en 2020, el año crítico de la pandemia, ella pasó la cuarentena allí junto a su suegra, la actriz Ana Duato, y en 2021 volvió a disfrutar de la misma playa junto a Miguel.



Este año la pareja ha vuelto a presumir de amor y cuerpazos en bañador, con el aliciente del cumpleaños de Aitana, que fue el pasado 27 de junio. Antes de la celebración, los dos pasaron por la playa, donde no escatimaron en besos, arrumacos y abrazos. Además, los dos se entretuvieron jugando a las palas, para luego él coger su tabla de surf para coger algunas olas mientras la intérprete de 'Mariposas' se relajaba en la arena tomando el sol, eso sí, móvil en mano. Aitana lució cuerpazo en la playa de Ses Salines, y perfectamente podría formar parte de las famosas que han posado en bañador o bikini, aunque ella para eso es mucho más recatada.

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres

La pareja pasó la noche del 27 de junio en el lujoso restaurante Cova Santa, un enclave único muy de moda en la isla, ya que el local se encuentra en una cueva esculpida por el mar. Sin duda la joven no va a olvidar este cumpleaños, y es que el restaurante tuvo el detalle de llevarle una pequeña tarta con una vela para que pudiera pedir su deseo de cumpleaños, tal y como compartió en su cuenta de Instagram. Por la fecha de su cumple, Aitana es Cáncer. Descubre qué otros famosos españoles son cáncer como ella.

Por supuesto, a Aitana no le faltaron las felicitaciones de parte de sus amigos, familia y también sus miles y miles de fans (de hecho, Aitana se encuentra en esta lista de los famosos con más seguidores de España en Instagram con sus 3,1 millones de followers), pero sin duda la más especial, aunque escueta, fue la de su chico, que publicó una bonita estampa con un mensaje en sus stories: "Felicidades mi amor".

Miguel Bernardeau Instagram

