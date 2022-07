La madre de Ignacio de Borbón, Ana, ha tenido la oportunidad de ir a 'Supervivientes' para reencontrarse con su hijo. Sin embargo, antes de poder hablar con él ha estado con el resto de concursantes para decirles todo lo que piensa de ellos. Lo cierto es que su hijo no lo ha estado pasando bien en Honduras, y es que con la mayoría de ellos ha tenido alguna que otra discusión. Por este motivo, su madre no ha dudado en tener unas palabras con ellos para darles un 'toque de atención' por cómo estaban tratando a su hijo.

Antes de este reencuentro, los concursantes han tenido que leer una carta que ella les había escrito. Un momento que ha provocado que Nacho Palau termine derrumbándose y es que ha confesado que siente que es cierto que ha terminado fallando a Ignacio. "Lo siento porque lo quiero mucho pero…Ayer hablé con él otra vez, no quiero que lo pase mal… ", ha confesado reconociendo que llevan tanto tiempo concursando que ya las broncas les "salen innatas".

La ex pareja de Miguel Bosé ha asegurado que se arrepiente en ocasiones de cómo se ha comportando con su compañero. "Lo siento, espero al salir del concurso verlo fuera", ha indicado desvelando que cree que todos "se han pasado" con él. "Me he sentido como un padre con él y me ha creado mucho conflicto conmigo".

Por su parte, Ana ha confesado que se cree sus disculpas y le ha pedido tanto a él como a Alejandro que tengan más tacto con él. "No se le ha tratado igual que a todos. Ha estado muy abandonado en muchas ocasiones por todos", le ha recriminado

Ana tacha a Alejandro de "irrespetuoso"

Una de las personas con las que ha sido más dura ha sido con Alejandro Nieto, y es que es con la persona con la que Ignacio ha protagonizado más enfrentamientos. "Has sido irrespetuoso y faltoso desde el minuto uno con Ignacio. Has superado los límites del respeto hacia una persona que tiene los mismos objetivos que tú en el concurso", le ha escrito en la carta.

Por su parte, Alejandro ha intentado defenderse asegurando que tiene tanta confianza con él que a veces es verdad que puede excederse en su forma de hablar. "Creo que se ha malinterpretado en varias ocasiones pero tampoco he hecho la vida imposible a este chiquillo", ha confesado. Tras esto, no ha dudado en pedirle disculpas a la madre del concursante reconociendo que le parece que es muy listo pero a veces "un poco vago".

Unas palabras con las que ella no está del todo de acuerdo. "Ha habido tratos que no…. Mi percepción es esa. Él está también concursando. Es un concurso y sé que lo necesita", ha desvelando asegurando que su hijo necesita más apoyo dentro de la isla.

