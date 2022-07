Jokin ha sido el último en despedirse de las cocinas y ya solo quedan seis aspirantes en ‘MasterChef 10’. Para ganarse un hueco en la semifinal, tendrán que enfrentarse a las subastas del talent, hacer un menú con mucho ritmo para artistas del espectáculo WAH Madrid y cocinar un plato siguiendo la teoría del Food Pairing.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Subasta, WAH Madrid y Food Pairing

El jurado de ‘MasterChef’ rescatará esta semana una de las pruebas míticas del talent: la subasta. Bajo las campanas los aspirantes encontrarán alimentos a pujar con tiempo, el bien más preciado de estas cocinas. Los ingredientes por los que pelearán serán manitas de cerdo, patas de conejo y patas de cangrejo real, entre otras extremidades. Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición de ‘MasterChef Celebrity’, les animará y les aconsejará.

El jurado de ‘MasterChef’ rendirá un homenaje a la música con la experiencia mágica que propone WAH Madrid, donde se puede viajar por el mundo a golpe de sabores y de acordes. En este espacio clandestino se bailan las canciones más famosas de la historia y, a la vez, se degusta la gastronomía loca. Los dos equipos cocinarán, con mucho ritmo, dos menús que reinterpretan los hits más conocidos a nivel nacional e internacional. El tema ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen sabrá a scone de roast beef con perlas de menta y brandy, mientras que el ‘No estamos lokos’ de Ketama será en un bocata de boquerón con salmorejo y jamón. 60 artistas del espectáculo degustarán estas elaboraciones.

Después, los delantales negros se jugarán el pase a la semifinal de ‘MasterChef 10’ con una prueba sobre el Food Pairing. Esta herramienta, que ayuda a los cocineros a diseñar nuevas recetas o reinventar platos ya existentes con toques insólitos, se basa en establecer una lista de los aromas de cada ingrediente y buscar los mismos aromas en otros productos para combinarlos. Jordi Cruz les enseñará la teoría y el chef Toño Pérez (3 soles Repsol) les llevará un ejemplo práctico con alimentos aparentemente dispares. El reto: cocinar un plato de acuerdo con el Food Pairing. Pepe Rodríguez se pondrá la chaquetilla para demostrar que no es tan complicado como parece.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io