La 1 propone unas tardes de verano en las que la competición, el azar y la habilidad serán las grandes protagonistas de la mano de Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez. Dos presentadores al frente de dos divertidos concursos, ‘El Cazador’ y ‘Te ha tocado’, cada tarde de lunes a viernes en La 1.

La cita veraniega con el conocimiento y el azar llega a las 18:50, con ‘El Cazador’, un exitoso formato producido por RTVE en colaboración con Mediacrest que no para de crecer en audiencia y que presenta Rodrigo Vázquez. Cinco grandes mentes de nuestro país - Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, David Leo y Ruth de Andrés- asumen el reto de medirse a concursantes anónimos que luchan por conseguir una importante suma de dinero.

Y después, ‘Te ha tocado’, que se estrena este lunes 4 de julio de la mano de Raúl Gómez. Un espacio producido por RTVE en colaboración con Gestmusic y que adapta un formato original creado por Banijay. El azar, el conocimiento y la habilidad son fundamentales en este espacio estrenado con gran éxito en France 2 en el que treinta concursantes se enfrentan en duelos por parejas. El que gane el último se enfrentará a la prueba final, un único hoyo en el billar japonés, donde podrá ganar el gran Bote en la ‘Súper final’.

Javier Herraez

Los programas de TVE

Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez están encantados de compartir las tardes de La 1 a partir del próximo lunes. "Desde el primer minuto que estuve en el plató de ‘El cazador’ el formato te permitía disfrutar. La gente cada vez nos sigue más, y es un placer compartir las tardes con nuevos vecinos como Raúl", afirma Rodrigo, que cogió las riendas del programa hace unas semanas.

“Es un programa muy fresquito, muy agradable, muy simpático”, señala Raúl Gómez sobre ‘Te ha tocado’. “Para el verano y el resto de los 25 años que quiero seguir haciéndolo, es perfecto”, añade divertido. “Hay también mucha emoción. Y cuando un concursante gana el bote, mucha alegría. Solo queremos entretener y arrancar alguna sonrisa”, explica.

