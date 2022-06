Llega el verano a Telecinco. El próximo lunes 4 de julio comienzan a emitirse en la cadena dos de los espacios que conformarán la programación estival: ‘El programa del verano’ que como cada año recoge el testigo de ‘El programa de Ana Rosa’ en la franja matinal; y ‘Sálvame Sandía’, que ocupará el lugar que deja ‘Ya son las ocho’ en la franja de tarde tras concluir la temporada.

Patricia Pardo, Ana Terradillos y Joaquín Prat, encargados este año de presentar ‘El programa de Ana Rosa’ en ausencia de Ana Rosa Quintana, volverán a estar al frente de ‘El programa del verano’ alternativamente durante los meses estivales para ofrecer a los espectadores una completa crónica matinal de los asuntos más destacados de la actualidad política, económica y social de nuestro país, con la participación de un nutrido plantel de colaboradores en cada una de las mesas y conexiones en directo con el equipo de reporteros del programa. Por la tarde, ‘Sálvame Sandía’ tomará el relevo de Sonsoles Ónega y llevará los contenidos veraniegos al universo ‘Sálvame’.

Adiós a 'Viva la Vida'

Las emisiones de Viva la vida en Telecinco ya tocan a su fin. En las próximas semanas el programa presentado por Emma García desaparecerá de la parrilla de programación para dar paso a un nuevo magazine de fin de semana. Tras cinco años en antena, Mediaset ha optado por no prorrogar el contrato con Cuarzo TV, productora del espacio, y dar un cambio a sus contenidos.

El nuevo formato, que comenzará el próximo mes de agosto tras el fin de Viva la vida, será un magazine donde la información de actualidad y sucesos tendrán especial protagonismo. Frank Blanco y Verónica Dulanto serán quienes formen este nuevo tándem de presentadores. Los dos son viejos conocidos de Mediaset. Dulanto, por ejemplo, es una de las reporteras más importantes de En el punto de mira y Ya son las ocho, además de sustituta de Sonsoles Ónega. Blanco presentó durante años Zapeando en La Sexta.

