Ignacio de Borbón se ha abierto en canal en 'El puente de las emociones' de 'Supervivientes'. El concursante no ha dudado en recordar algunos de los momentos más duros de su vida sin poder evitar derrumbarse al hablar de su infancia, y es que el primo del rey Felipe VI ha confesado que en el pasado sufrió 'bullying' durante años. "He sentido momentos de mucha soledad, de no sentirme tan valorado con amigos. Yo creo que eso ha podido ser algo que me ha podido crear muchos complejos", ha reconocido.

"Me costaba no tener amigos, no tener alguien con quien hablar muchas veces", ha explicado. El superviviente ha querido recalcar que pese a sufrir esta difícil situación ha tenido una infancia feliz gracias a su familia, y es que considera que ellos siempre se lo han dado todo y le han querido como nadie.



Telecinco

De esta forma, Ignacio de Borbón ha reconocido que durante su infancia sintió muchos momentos de soledad, sobre todo en el colegio. "El problema era que yo no contaba nunca nada a mi familia, entonces ellos pensaban que iba todo bien", ha indicado. Además, ha reconocido que, aunque cree que su apellido ha podido afectarle de forma negativa, no cree que sea el motivo principal de lo que le sucedió. "Mi apellido ha podido afectar en algún momento porque siempre que llegaba a un colegio nuevo la gente te mira, comenta... Es algo que siempre ha pasado pero creo que lo he llevado".

Ahora, reconoce que se siente culpable de no haber valorado suficiente a su familia. "Me arrepiento de mis comportamientos en muchas ocasiones o no darles el valor que tienen y no pasar tiempo con ellos. Esta experiencia me está haciendo ver la falta que me hacen, lo que les echo de menos y les quiero. Les tengo que devolver lo que me han dado", ha reconocido dejando claro que en cuanto termine el concurso tiene pensado darles todo ese amor.



Telecinco

Pese a todo lo que le ha sucedido, Ignacio de Borbón considera que es algo que ya tiene superado y que ha podido dejar atrás. "Creo que ya no tengo esos complejos, que ya he superado bastante. Puede haber cositas como que me cuesta mucho aceptar las críticas o me puede afectar demasiado la opinión de los demás", ha reconocido.

Sin duda, un testimonio que ha terminado emocionando a su madre, que se encontraba cerca del puente escondida escuchándolo todo. Al terminar de recorrer el puente, el superviviente se ha podido reencontrar con ella, que le ha pedido que sea fuerte y luche. Además, le ha dejado claro que no debe sentirse culpable por nada, algo en lo que él coincide, y es que siente que necesita perdonarse.

Telecinco

De esta forma, el superviviente ha hecho un gran repaso por lo que considera que ha sido "una vida dura en muchos momentos" y que también estuvo marcada por la separación de sus padres, algo que cree que llevó muy bien y la soledad que ha sentido en su infancia y en estos últimos años, debido a que se fue solo a vivir a otro país. "Ha sido duro pero gracias a eso estoy hoy aquí y estoy orgulloso de lo que he logrado. Me ha servido para madurar y valorar a mi familia", ha reconocido.

