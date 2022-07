Ana Luque se ha derrumbado como nunca antes en 'Supervivientes'. La amiga de Olga Moreno ha vivido una de sus peores semanas en Honduras, y es que no se puede olvidar de todo lo que ocurrió durante la visita de la madre de Ignacio de Borbón, donde se ocultó para hacer de oráculo respondiendo a las preguntas que los concursantes le hacían. Sin embargo, ella solo podía responder "sí", "no" o "incierto", lo que acabó provocando que algunos concursantes como Nacho Palau hiciesen una reflexión sobre su comportamiento.

Sin duda, un encuentro en el las más afectadas fueron Anabel Pantoja, que se rompió al pensar que sus compañeros de 'Sálvame' no le apoyaban, y Ana Luque, que se quedó en 'shock' tras la respuesta que recibió al preguntar si tenía apoyo fuera, y es que la madre de Ignacio le dijo que eso era "incierto".

Desde ese momento, Ana Luque no ha dejado de pensar en lo sucedido e incluso ha confesado que tiene ganas de irse por lo sucedido. "Me ha dado una desmotivación....Me quiero ir. Conmigo ha ido a muerte, me ha llamado títere de Anabel. Veo super injusto que venga alguien de fuera y te cambie todas las cosas, porque yo soy súper feliz y nunca me he puesto así", ha confesado a sus compañeros completamente rota.

La superviviente ha reconocido que no se esperaba para nada lo que sucedió y que ahora no afronta el concurso de la misma forma. "A mí esa mujer me ha destrozado. Incierto...No es justo que tenga que estar amargada cuatro días por esta mujer. No es justo que haya venido alguien a descolocarme porque he sido muy buena persona y muy buena concursante", ha estallado asegurando que no comprende por qué le respondió eso.

"No puede venir nadie de fuera a descolocarte", insistía. Al verle en ese estado Ignacio de Borbón ha intentado acercarse a ella para pedirle perdón por las palabras de su madre. Sin embargo, Ana Luque le ha pedido que no vuelva a hacer eso porque de esa forma parece que es ella la que "le está ofendiendo a él". Tras este mal momento parece que poco a poco se ha ido recuperando y ya ha vuelto a mostrarse feliz de estar en el concurso junto a Anabel Pantoja, su mayor apoyo en Honduras.

