La madre de Ignacio de Borbón, Ana, ha tenido la oportunidad de ver a Anabel Pantoja, Yulen y Ana Luque en 'Supervivientes' tras tener la oportunidad de decirle todo lo que piensa a Alejandro Nieto y Nacho Palau, que terminó derrumbándose al pensar en cómo había tratado a Ignacio. Sin embargo, antes de verles ha tenido que hacer de oráculo, respondiendo a las tres preguntas que le han hecho los concursantes sin que ellos supiesen que era ella la que les estaba contestando. Un tenso momento que ha provocado que la colaboradora de 'Sálvame' termine completamente derrumbada.

Una de las primeras cosas que Anabel Pantoja ha querido saber ha sido si sus cosas "seguían en Canarias", y es que después de reconocer abiertamente que ha comenzado una relación con Yulen y tras protagonizad su primer 'edredoning' en Honduras, siente que esto podría no ser así. La madre de Ignacio le ha terminado respondiendo que "es incierto", algo que le ha dejado muy descolocada.

Tras esto, le ha preguntado si sus compañeros de 'Sálvame' estaban orgullosa de ella. "No", ha sido la respuesta que ha recibido, algo que le ha dejado completamente rota provocando que Lara Álvarez tenga que intervenir para tranquilizarle asegurándole que las respuestas del oráculo no tenían por qué corresponderse con lo que estuviese sucediendo. En ese momento, ha leído la carta que Ana había dejado para ella. "Siempre pensé que Ignacio y tú tendríais una buena relación pero creo que es un blanco fácil para reírte de él. Me llama la atención que le juzgues como superviviente cuando deberías hacerlo tu con tu concurso".

Unas duras palabras a las que la colaboradora ha respondido asegurando que no lo ha sentido de esa manera, y es que ha dejado claro que cuando le habla mal es para darle un toque de atención. "Sin Matamoros veo a Ignacio. pero lo he visto muy oculto detrás de él. Fuera hemos quedado y tenemos muchos planes", le ha explicado haciéndole ver que no existe ningún problema entre ellos. Un encuentro que ha hecho que se sienta mucho más tranquila. "Ya entiendo lo de 'Sálvame', era por pincharme", ha indicado pensando que la madre de Ignacio le había respondido así porque estaba enfadada con ella.

Lo cierto es que Anabel Pantoja sí que está teniendo apoyo de algunos de sus compañeros, como Belén Esteban. Sin embargo, otros como Rafa Mora ya han dejado claro que no apoyan el concurso de su compañera, algo que volvió a reiterar durante la gala del domingo.

