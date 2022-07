Mariana Rodríguez ha dejado a todos sorprendidos en el plató de 'Supervivientes' al dar su opinión sobre Yulen Pereira y su relación con Anabel Pantoja. La colaboradora se encuentra completamente destrozada después de que el esgrimista se convirtiese en el nuevo expulsado, aunque se ha consolado con la romántica carta que él le dejó en la que le expresa todos sus sentimientos. Una relación que ha dado mucho de qué hablar y que no todos se creen. Ahora, la venezolana ha querido dar también su opinión haciendo una sorprendente confesión.

"Cuando vivimos juntos la primera semana, dormimos juntos y me encontré una mano por acá", ha indicado señalando su cintura. Un gesto que Ion Aramendi le ha indicado que podría ser involuntario y que son cosas que pueden pasar cuando se está dormido. Sin embargo, para ella no ha sido argumento suficiente, y es que además de esa ha sentido que Yulen Pereira le miraba diferente.

Telecinco

"No sé si sentía más hacia mí o hacia a Anabel pero si llegué a sentir que había algo, sentí que yo le gustaba", ha reconocido completamente convencida. De hecho, esta segura de que no era la única en notarlo y que este fue uno de los principales motivos por los que tenía discusiones con la colaboradora de 'Sálvame'. "Yo lo vi que le gustaba coquetear, que le atraía, eso lo sentí y Anabel siempre estaba alrededor y se ponía muy celosa".

De hecho, la venezolana ha confesado que a ella el esgrimista no le pareció una persona fría, y es que tiene claro que solo ha sido de esa forma con Anabel Pantoja. Un momento que ha aprovechado para dejar claro que a ella Yulen nunca le gustó. "Yo tengo pareja y no quiero que se vea otra cosa, si lo siente él es problema suyo, no mío". Unas palabras con las que deja ver que fue ella la que quiso cortar esa situación.

