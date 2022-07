Yulen Pereira ha reaparecido en el plató de 'Tierra de Nadie' tras convertirse en el nuevo expulsado de 'Supervivientes'. Para el concursante su vuelta no ha sido nada fácil, y es que ha tenido que hacer frente a numerosas situaciones que han provocado que termine un poco en 'shock'. Uno de los momentos más tensos se han producido cuando su padre ha decidido intervenir por sorpresa en directo a través de una llamada.

Una situación que, aunque ha alegrado al superviviente, también le ha dejado muy preocupado. "Me hubiese gustado estar ahí contigo, pero no ha podido ser por diferentes razones", le ha indicado con tono serio. Unas palabras que han provocado que a Yulen Pereira le cambie el semblante, quedándose muy pensativo con lo que le acababa de decir.

Telecinco

Por su parte, su padre y entrenador ha continuado con su discurso dándole ánimos para intentar mostrarle todo su apoyo a pesar de no haber podido estar presente. "Quiero darte la bienvenida, felicitarte por tu cumple y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, un hijo maravilloso", ha confesado.

Además, ha aprovechado el momento para dejar clara cuál es el futuro profesional de su hijo. "Desde mañana vamos a prepararnos para la Olimpiada. Eres un deportista de muy alto nivel y quiero que vuelvas a demostrar que eres el mejor. La federación y tu equipo te esta esperando con los brazos abiertos. Quieren que vuelvas y que les vuelvas a liderar para que les lleves a lo más alto", ha indicado.

Telecinco

Sin duda, toda una declaración con la que deja claro que seguirá entrenando como su equipo a pesar de que su futuro deportivo se había puesto en duda después de que se supiese que el presidente de la Federación Española de Esgrima estaba algo decepcionado con la decisión del deportista en participar en este duro reality.

Por su parte, Yulen Pereira ha querido tranquilizar a su progenitor dejando claro que para él no ha cambiado nada y sigue teniendo el mismo sueño. "Papá no lo dudes, sé que esto es pasajero. Mi sueño es mi sueño y no ha cambiado. Yulen es Yulen, la esgrima es mi vida y vamos a luchar y llegar hasta la final y más", ha indicado con lágrimas en los ojos. Tras esto, le ha confesado a Carlos Sobera que se ha quedado muy preocupado escuchando a su padre, reconociendo que es algo a lo que le ha estado dando vueltas muchos días. "Llevo unas semanas rayado por este tema, porque he preguntado muchas veces si está orgulloso de mí, porque a él no le gusta la tele...".

Al verle así, el presentador no ha dudado en intervenir para tranquilizarle. "Si tu padre no ha venido es porque no le gusta este mundo mediático, pero tranquilo porque no ha pasado nada grave ni importante por lo que tengas que preocuparte", le ha explicado dejándole un poco más tranquilo.

