Parece que peligra la carrera profesional de Yulen Pereira. El deportista se encuentra ahora concursando en 'Supervivientes 2022' y de hecho, es uno de los concursantes que más está llamando la atención. Ya sea por su buena participación o por el romance que se está creando en la isla con Anabel Pantoja. El entrar al reality parece que no le ha gustado nada a José Luis Abajo, presidente de la Federación Española de Esgrima, que se ha pronunciado sobre la participación del cubano en 'SV'.

"Estas informaciones, pues no son muy deportivas, la verdad, aunque salpican a nuestro deporte. A mí es verdad que me avisaron pero una semana antes de irse. Llegó Yulen y nos dijo: 'Me voy a Supervivientes'. Una sorpresa monumental. Estamos en el momento más fuerte de la temporada. La situación de Yulen es que no está compitiendo, no está entrenando y está en la isla. Nada más. Si no compites y no consigue resultados, pues tampoco tienes ayudas, si no tienes premios... Cuando vuelva de la isla veremos cómo vuelve", comenzaba explicando el presidente en una entrevista a 'Radio Marca'

Telecinco

Parece que el presidente de la Federación Española de Esgrima está algo decepcionado con la decisión del deportista en participar en este duro reality. "Obviamente está maltratando su cuerpo, que eso para el deporte está contraindicado, ha perdido un montón de masa muscular, lleva dos meses y pico sin entrenar y cuando vuelva tardará en recuperarse. No sé qué le pasa en la cabeza a Yulen, la verdad...", ¿Ve peligrar la carrera deportiva de Yulen Pereira?

