Nacho Palau ha dado un gran susto a sus compañeros en 'Supervivientes'. El concursante estaba realizando una prueba para poder conseguir una suculenta recompensa junto al resto de sus compañeros cuando ha terminado dándose contra un tronco que tendría que haber sorteado pasando por abajo. A pesar de que él ha querido seguir adelante con el juego, Lara Álvarez ha terminado asustándose al verle sangrado por la cabeza y lo ha parado inmediatamente para que fuese atendido por el doctor.

Tras insistir, la ex pareja de Miguel Bosé ha aceptado y se ha marchado, parando de esta forma el juego y dejando a todos muy preocupados. Finalmente, la prueba ha tenido que cancelarse y Lara Álvarez ha anunciado que todos podrán disfrutar de la recompensa debido a que era completamente imposible que Nacho Palau se incorporase de nuevo al reto.

Telecinco

El propio Nacho Palau ha sido el encargado de explicar lo sucedido más tarde en la palapa tras unos minutos ausente. El superviviente ha regresado con un vendaje puesto en la cabeza y explicando que le habían puesto un poco de hielo. "Estoy bien, tengo la cabeza muy dura", ha indicado intentando tranquilizar a todos que se han asustado al verle así. "Soy muy bruto y he querido pasar muy rápido por debajo y he terminado dándome contra el tronco", ha reconocido intentando restarle importancia a lo sucedido.

Al parecer, el médico del programa ha terminado poniéndole tres puntos de sutura, aunque él ha querido restarle importancia. "Han sido tres puntitos y fuera. A mi familia quiero decirle que estoy perfecto, que ni me he mareado ni nada y a mis hijos que no se preocupen, que soy igual de fuerte que ellos", ha desvelado mostrándose ya mucho más recuperado.

Telecinco

Lo cierto es que esta no es la primera vez que el concursante da un susto a sus compañeros durante una prueba. Hace unas semanas ya pudimos ver cómo sufría una aparatosa caída que, por suerte, no tuvo ninguna consecuencia pero que en el momento también asustó mucho a la presentadora.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io