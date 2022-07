Anabel Pantoja está llegando al límite en 'Supervivientes'. La colaboradora está orgullosa de haber aguantado tanto en el concurso en esta segunda oportunidad que le dieron de poder participar. Sin embargo, ahora que se encuentra a las puertas de la final las fuerzas comienzan a flaquear, sobre todo al ver cómo algunos de sus compañeros pueden disfrutar de una suculenta comida mientras que ella se tiene que conformar con verles comer. Una situación que ha provocado que termine completamente rota.

Todo ha surgido después de que Nacho Palau, Ignacio de Borbón y Alejandro Nieto se repartiesen por turnos los trozos de una pizza. Finalmente dejaron dos porciones que habían dejado pensando en que sus compañeras podrían comérselas, sin saber que la organización había decidido que solo los tres primeros clasificados podrían degustarla. Al descubrirlo, Anabel Pantoja ha terminado completamente derrumbada.

Telecinco

La colaboradora de 'Sálvame' ha decidido marcharse asegurando que no podía más con esta situación. "No puedo más. Son muchos días ya perdiendo todas las pruebas y siendo la mongola de aquí. Y ahora no puedo comer eso. ¡Una pizza!", ha indicado completamente derrumbada. La concursante le ha reconocido a Lara Álvarez que ya está llegando a su tope y que las fuerzas comienzan a flaquearle. "Lo entiendo, y yo no debería ponerme así, pero es que tengo hambre. Todo el día hablando de pizza con Yulen y ahora la ponen y no me la puedo comer", ha lamentado.

Telecinco

La presentadora no ha dudado en animarle recordándole que ya quedan muy pocos días para la gran final, asegurando que ahora no es momento de tirar la toalla. Unas palabras de ánimo que han ayudado a que ella termine más animada. "Es que hoy he desayunado almendras y arroz...", le ha confesado a Lara Álvarez mientras la presentadora le recordaba que hay muchos peces en el mar y más comida, asegurando que lo mejor es que se olvidase de esa pizza que no iba a poder comer.

Anabel Pantoja se enfrenta a la 'noria infernal'

Tras vivir este duro momento, Anabel Pantoja ha tenido que hacer frente a otra difícil situación, la colaboradora ha tenido que enfrentarse a la temida prueba de la noria infernal. "No sé cuánto aguantaré pero lo voy a hacer por mi familia y por mis amigos", ha reconocido. Un tenso momento que se ha visto motivada a realizar al ver que competiría junto a su amigo Juan, que ha ido a visitarle para darle ánimos.



Telecinco

Además, si conseguían aguantar cinco minutos, tendrían un salvoconducto para ir a 'Playa Uva' y coger lo que quisiesen. Una cómica situación que ha provocado que Lara Álvarez acabe riéndose al ver cómo la colaboradora no podía dejar de gritar. Finalmente, cuando quedaban pocos segundos la sobrina de Isabel Pantoja terminó cayéndose, pero Juan consiguió aguantar haciendo que los concursantes pudiesen superar la prueba.

