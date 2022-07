Anabel Pantoja ha pasado por una semana muy complicada en 'Supervivientes'. Tras la dura expulsión de Yulen Pereira, la colaboradora tuvo que hacer frente a la ausencia de su otro gran apoyo en el concurso: Ana Luque. La amiga de Olga Moreno fue la escogida por el público para abandonar el concurso el mismo día que la sobrina de Isabel Pantoja cumplía años. Una dura noticia que hizo que para ella fuese un día de lo más agridulce.

Tras esto, en la isla no pudo evitar derrumbarse con sus compañeros asegurando que, a pesar de que el programa le organizó una gran fiesta, ella esperaba poder tener el abrazo de alguno de sus familiares, y es que hasta ahora nadie había acudido a 'Supervivientes' para verle. De hecho, el único contacto que había tenido con el exterior había sido la videollamada que hizo con su madre.

Telecinco

Ahora, durante la gala de 'Conexión Honduras', ha podido disfrutar de una gran sorpresa por partida doble, y es que además de reencontrarse con Ana Luque, la colaboradora ha recibido la visita de uno de sus grandes amigos: Juan. Sin duda, un encuentro que estaba esperando con mucha ilusión. "Es el mejor regalo que me podría haber hecho el programa", ha asegurado mientras le preguntaba a su amigo por su familia.

"Están todos muy bien y orgullosos de ti", le ha asegurado. Además, Juan ha aprovechado para darle un gran consejo. "Tienes que llegar a la final, tu premio ya lo tienes pero tu no has venido por ese premio, has llegado para venir a la final por lo menos", le ha indicado asegurando que no le gusta que le diga que para ella su premio es su relación con Yulen Pereira. "Ya hablaremos de tu otro premio, que es muy fuerte, pero ahora tienes que centrarte en el objetivo por el que viniste", le ha recordado.

Telecinco

Unas palabras con las que está de acuerdo Anabel Pantoja, que ha recalcado que ella sigue teniendo las mismas ganas e ilusión por ganar. Sin duda, un encuentro muy corto pero intenso en el que ha insistido a su amigo para que le envíe un mensaje de cariño a todos.

Lo cierto es que antes de esto la prima de Kiko Rivera ya recibió dos detalles muy especiales. El primero de ellos fue una carta escrita por Belén Esteban con la que terminó derrumbándose, y el segundo un dibujo hecho por el hijo de Isa Pantoja que recibió como regalo de cumpleaños y donde pudimos apreciar lo bien que se le da dibujar. "Es Albertito Picasso", ha indicado Marta Peñate completamente sorprendida. Unos detalles que han hecho que la colaboradora esté con más fuerzas y ganas de llegar a la final.

