Carlos Sobera ha sorprendido en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' haciendo numerosas bromas a Alexia Rivas sobre su situación actual. El presentador no ha dudado en dirigirse a ella en más de una ocasión insinuando que estaba comenzando una nueva etapa en su vida después de que 'Sálvame' emitiese unas imágenes de ella junto a Yago, sobrino de Nacho Palau. "Mi vida es muy dinámica, mi vida es nueva cada día", ha respondido ella mostrándose de lo más enigmática.

Sin embargo, el presentador no ha dejado de insistir preguntándole si con eso quería decir que estaba trabajando mucho. "Un montón", ha indicado la colaboradora entre risas. Tras esto, Carlos Sobera ha decidido dirigirse también al sobrino y defensor de Nacho Palau. Al ver cómo se quedaba en blanco mientras le respondía a una pregunta sobre su tío, el periodista ha bromeado con él. "¿En qué estás pensando Yago?", le ha indicado lanzándole miradas a ambos.

Telecinco

Tras esto, finalmente Carlos Sobera ha decidido ser más directo preguntándole a Alexia Rivas si estaba saliendo con alguien. "¿Tienes algo que contarme Alexia? Que también eres libre para liarte con quien te dé la gana ¿Me contestarás antes de que acabe el programa si te has liado con alguien o no?", le ha reprochado. Sin embargo, ella le ha indicado que tendría que ser todavía más específico si quería saber algo. "Solo faltaba que estuviera como una monja de clausura en mi casa. ¿Quieres preguntarme algo?".

Telecinco

"Sí, Yago y tú, tú y Yago, ¿estáis juntos o no?", ha terminado diciendo el presentador. Una pregunta a la que ella ha intentado no responder de forma directa. "Si han salido unas fotos ya está ¿no? Él es una persona anónima que ha venido a defender a su tío. Estoy feliz y ya está", ha respondido. "Pero, ¡qué anónima si lleva aquí conmigo 13 semanas!", ha estallado el presentador mientras el sobrino de Nacho Palau aseguraba que pensaba que había temas "más interesantes de los que hablar", sin querer afirmar ni desmentir nada.

