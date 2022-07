La gran final de 'Supervivientes' está a punto de llegar. El próximo jueves 28 de julio descubriremos quién se convertirá en el nuevo ganador del concurso. Un momento muy emotivo que se produce después de haber estado tres meses viendo cómo todos los participantes daban lo mejor de sí mismos para hacer frente a este reality extremo. Sin embargo, solo cuatro de ellos han conseguido convertirse en los finalistas. Alejandro Nieto, Marta Peñate, Nacho Palau e Ignacio de Borbón, uno de ellos se alzará con el gran premio.

Sin embargo, antes de que se produzca este esperado momento, en el que la presencia de Olga Moreno como anterior ganadora del concurso sigue siendo una incógnita, los finalistas han tenido la oportunidad de despedirse de Honduras acudiendo a los lugares en los que han vivido sus mejores momentos.

El primero en hacerlo ha sido Alejandro Nieto. El concursante tiene claro que para él su lugar más especial es Playa Paraíso. "Es mi sitio favorito. Estuve con Tania ahí y creo que lo recordaré para la historia de mi vida", ha confesado. Allí ha recibido una carta de sus dos mejores amigos y de su hermano mayor en la que le desvelaban lo orgullosos que están de él y del concurso que ha realizado.

Tras esto, le ha llegado el turno a Nacho Palau. La ex pareja de Miguel Bosé siente que su lugar más especial es sentado frente al fuego, y es que es donde más horas ha pasado reflexionando y contemplando las estrellas. "En este sitio he pasado muchas horas pensando en mi familia, en mis amigos... que no sabía si estarían orgullosos de mí", ha reconocido. Un momento muy especial donde ha podido leer unas cartas de sus seres queridos y en el que ha terminado derrumbándose. "Es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, estoy muy agradecido. Esto va a ser un antes y un después", ha desvelado.

Por su parte, Marta Peñate tenía claro cuál ha sido su sitio más especial: Playa Paraíso. La superviviente ha pasado allí gran parte de su concurso como 'parásito'. Una situación que al principio no fue nada fácil para ella, ya que tenía mucho miedo al mar y a la soledad. Sin embargo, ahora agradece haber vivido esta experiencia de esa forma, ya que ha reconocido que le ha ayudado mucho a mejorar. "Aquí me hice una superviviente en el concurso y en mi vida. Este sitio no lo voy a olvidar en la vida, me ha hecho madurar, me ha hecho crecer".

La novia de Tony Spina ha recibido allí el estandarte que decoró y los diarios que estuvo escribiendo durante su estancia en ese lugar. Un momento muy emocionante en el que ha terminado despidiéndose de los animalitos con los que tuvo que convivir y de 'Villa Marta', como ella llamaba a ese sitio. "Ya no queda nada, pero lo que tiene que quedar de aquí está en mi corazón, ni los sitios ni la gente se van si no los olvidas y yo nunca lo olvidaré", ha indicado entre lágrimas.

Por último, Ignacio de Borbón ha acudido a un banco situado bajo un árbol en Playa Uva. El concursante ha reconocido que, aunque en esa playa no es dónde más ha disfrutado, ese banco sí que le trae algunos de sus recuerdos más felices. "Tuve muy buenas conversaciones en ese lugar", ha desvelado. El superviviente ha recibido una carta de su padre y de su hermana con la que ha terminado derrumbándose, y es que ha reconocido que está deseando verles.

De esta forma, los finalistas han puesto fin a su estancia en Honduras para poner rumbo a España, donde se disputará la gran final. De momento, Marta Peñate y Alejandro Nieto ya tienen un puesto asegurado en este último tramo, al contrario que Nacho Palau e Ignacio de Borbón, que están nominados. Por lo tanto, uno de ellos se quedará a las puertas en esa noche tan esperada.

