Supervivientes llega a su fin. Tan solo quedan unas horas para conocer quién será el ganador de esta última edición, un título que se disputan Alejandro, Marta Peñate, Ignacio de Borbón y Nacho Palau, cuatro pesos pesados de la edición que han dado mucho de qué hablar durante los tres meses de concurso. Ahora en la gala final conoceremos quién se lleva a casa el cheque al portador y es tradición que lo haga de la mano del ganador de la anterior edición aunque esto último no se sabe si se cumplirá debido a la situación de Olga Moreno: "Me cuesta mucho entregar ese cheque", explicaba la ex de Antonio David en el plató de Mediaset a la pregunta de Ion Aramendi.

En este sentido, aseguraba que, aunque le debe mucho al equipo del programa por cómo se portaron con ella en la edición anterior, no tiene claro si estará presente en la gala final, y todo por un nombre propio con el que Olga Moreno no quiere coincidir en el plató: Jorge Javier Vázquez, quien será el encargado de presentar la gala.

Telecinco

"No lo sé", respondía Moreno a la pregunta de si contaban con ella para la final y es que asegura que para ella "hay cosas que son complicadas, que todos sabéis". Cosas relacionadas con su familia, en concreto, las críticas que Jorge Javier ha hecho a Antonio David Flores a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco, que han hecho que no acudiera como colaboradora al concurso en todas las galas sino solo en las que estaban presentadas por Ion Aramendi o Carlos Sobera.

Ahora, este pique se verá en la final donde Jorge Javier Vázquez ha anunciado que estará presente de cualquier manera a pesar de estar convaleciente con laringitis post-COVID. Una lucha entre las dos personalidades que supone un aliciente más para ver la final y conocer quién será el encargado de entregar este cheque.

