Ignacio de Borbón se ha quedado a las puertas del pódium de 'Supervivientes'. El modelo ha perdido el duelo con Nacho Palau por entrar en la final del concurso y ha sido el 13º expulsado de la edición de 2022. Tras un emotivo reencuentro con su padre en las instalaciones de Mediaset, Ignacio, que antes de participar en 'Supervivientes' triunfaba como modelo, entraba en el plató donde fue recibido por su madre Ana, su mejor defensora; su familia y amigos. Tras provocar las lágrimas de Lara Álvarez en su despedida, el joven se ha abrazado emocionado a sus seres queridos y después ha saludado a Jorge Javier que le ha agradecido su entrega en el concurso y ha querido saber si, después de tres meses en Honduras, volvería a la playa de vacaciones. "Una playa con cervecita y amigos es distinto" y reconoce que su mayor problema ha sido la falta de comida. "La obsesión con la comida la dejo allí" y reconoce que ha tenido momentos muy malos en el concurso. "Ha habido muchos momentos malos, lo pasas mal y piensa en lo de fuera. Recuerdo varios pero no sabría decir uno en concreto", reconoce.

Jorge Javier quiso saber con cuál de sus compañeros de 'Supervivientes' dormiría esta noche e Ignacio de Borbón lo tenía claro. "Dormiría con Kiko Matamoros o con Yulen" asegura y tiene claro a quién no se lleva. "No dejaría entrar en mi casa a Ainhoa... No me ha gustado la relación que hemos tenido" y Ainhoa Cantalapiedra, que fue una de las primeras expulsadas, no ha tardado en responder. "Ni yo en la mía. Por mi parte la relación fue sincera y por la tuya no", asegura la cantante.

Telecinco

Precisamente, Ignacio de Borbón y Kiko Matamoros han protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche porque tras el 'Te I love you' de Ana Luque al modelo, éste se abrazaba al colaborador de 'Sálvame'. Ignacio, que le ha dado una lección de estilo al presentador con el pañuelo, anunciaba sus planes inmediatos. "Esta noche con mi familia y amigos y mañana que es viernes quiero disfrutar y salir que llevamos mucho tiempo allí", reconocía.

