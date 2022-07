Alejandro Nieto ha protagonizado el momento más escatológico de la final de 'Supervivientes'. Todo ha surgido cuando el concursante ha tenido que hacer frente a la última prueba del programa: la apnea. El novio de Tania Medina ha reconocido que para él esta es una de las más complicadas y de las que menos le gusta, y es que las anteriores veces que ha intentado superarla no ha tenido mucho éxito.

Sin embargo, ha reconocido estar muy emocionado, y es que en esta ocasión era muy especial poder enfrentarse a ella por ser la última del concurso. Un reto en el que ha tenido que competir contra Nacho Palau, que ha reconocido que a él tampoco tiene mucha resistencia debajo del agua.

Telecinco

Tras esto, ambos han comenzado a prepararse intentando concienciarse de que tenían que estar muy relajados para poder superar dicha prueba, algo que era muy importante, ya que el vencedor se convertiría automáticamente en uno de los dos últimos finalistas. Un momento que lejos de ser serio y tenso ha terminado teniendo un toque de humor debido al inconveniente que ha sufrido Alejandro Nieto.

"Me estoy haciendo pipí", le ha indicado el concursante a Lara Álvarez, que ha lucido un espectacular 'look' para la final, sin poder evitar contener la risa. Alejandro Nieto ha reconocido que estaba intentando aguantarse las ganas, aunque no sabía si podría hacer frente al reto debido a este 'problema'. Por su parte, la presentadora ha intentado restarle importancia al asunto dejándole claro que esto era 'Supervivientes'. "Aquí estamos para intentar dar lo mejor de nosotros mismos, así que si lo necesitas... ya sabes", le ha indicado haciéndole ver que podía hacerlo en ese mismo lugar en el que se encontraba.

Telecinco

Unas palabras que han tranquilizado mucho a Alejandro Nieto, aunque no ha aclarado si finalmente ha tenido que recurrir a hacer pipí en el agua antes de hacer la prueba. Lo cierto es que sea así o no, al superviviente no le ha ido nada mal, y es que ha terminado ganando la prueba.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io